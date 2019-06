Conseils porte et fenêtre : comment choisir une porte de salle de bains ?

Si votre projet actuel de rénovation domiciliaire consiste à remplacer des portes et des fenêtres, vous pourriez avoir besoin d'aide pour choisir une nouvelle porte de salle de bains. Les propriétaires de maison font face à quelques défis particuliers lorsqu'ils choisissent une porte de salle de bains. Comme la plupart des salles de bains sont relativement petites, il peut parfois être difficile de choisir la bonne taille et la bonne installation pour votre porte. Il y a aussi l'inquiétude supplémentaire de l'humidité et des changements d'humidité dans une salle de bains qui peuvent endommager certains types de portes. Lorsque vous choisissez une porte pour votre salle de bain, tenez compte de la fonction, de l'esthétique et du coût pour vous aider à trouver la porte qui convient le mieux à votre situation. Pour toute informations supplémentaires, faites appel à un professionnel en porte et fenêtre.

1 Choisissez un matériau pour votre porte.

Bien que les porte et fenêtre en bois soient populaires à l'intérieur, elles peuvent gonfler ou se déformer en raison de l'humidité et des changements d'humidité dans la salle de bains. Choisissez une porte en métal ou en fibre de verre pour éviter ces problèmes, surtout si votre salle de bain n'est pas suffisamment ventilée.

2 Pensez à la balançoire de la porte et fenêtre

En raison de la configuration serrée de la plupart des salles de bains, il est important d'évaluer si la porte doit pivoter vers la droite ou vers la gauche. Vous voulez que la porte puisse s'ouvrir complètement sans interférer avec les tiroirs ou les poignées de porte des armoires. La porte ne doit pas basculer dans les rétroviseurs ou les fenêtres et ne doit pas gêner l'entrée ou la sortie. Choisissez une porte gauche si vous voulez que la porte pivote vers la gauche ou une porte droite si elle doit pivoter vers la droite. Gardez cela à l'esprit lors du choix de la quincaillerie ou de l'installation de la porte.

3 Déterminez si vous avez besoin d'une unité pré-accrochée

Ces unités comprennent une porte déjà suspendue à un cadre. Ils permettent une installation facile et sont un bon choix lorsque vous voulez remplacer le cadre existant avec la porte. Si vous prévoyez conserver le cadre existant, choisissez plutôt une porte ordinaire.

4 Mesurez la taille de l'ouverture

La porte ou l'unité pré-accrochée que vous achetez doit être de 1/8 de pouce plus petite que l'ouverture, tant en longueur qu'en largeur. Si vous achetez une porte pré-accrochée, la largeur de chaque montant doit être de la même taille que l'épaisseur de la paroi de votre salle de bains.

5 Comparez les options de conception.

Peu importe le matériau que vous choisissez, vous trouverez des porte et fenêtre lisses ou à panneaux. Bien qu'une unité à six panneaux soit courante, il y a des douzaines d'autres options de conception disponibles. Si vous avez choisi l'acier ou la fibre de verre, vous pouvez même trouver des portes gaufrées pour imiter l'aspect du grain du bois.

6 Sélectionnez une finition.

Les portes de salle de bains en bois ou en acier sont vendues avec ou sans finition. Vous obtiendrez souvent une garantie plus longue et une meilleure finition en choisissant des portes pré-peintes ou pré-teintes. La fibre de verre peut être peinte ou vendue avec des pigments intégraux choisis dans le nuancier du fabricant.