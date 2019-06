Un appui de 735 000 $ du Cégep régional de Lanaudière au développement culturel de Joliette

Le Cégep régional de Lanaudière est fier de contribuer au développement culturel de Joliette en accordant un appui financier de 735 000 $ pour la rénovation de la salle Rolland-Brunelle.

Le projet de 8,5 millions de dollars de rénovation a d’ailleurs reçu lundi dernier, lors de la clôture de la campagne majeure de financement du Centre culturel Desjardins, l’organisation qui gère la salle de spectacles, l’aide financière de 5 785 500 $ du gouvernement du Québec.

« La rénovation de la salle Rolland-Brunelle est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années déjà. Collaborer au développement social et culturel de la région de Joliette, où se situe l’un de nos collèges constituants, fait partie intégrante de notre mission. Le projet permettra d’acquérir de l’équipement technologique spécialisé et de réaménager les espaces de cette salle pour en faire un endroit de diffusion de la culture attrayant » souligne Marc Cardinal, directeur des ressources matérielles et des technologies de l’information au Cégep régional de Lanaudière et membre du conseil d’administration du Centre culturel Desjardins.

Rappelons que la salle Rolland-Brunelle est la propriété du Cégep régional de Lanaudière. Les travaux de rénovation pourraient débuter à l’été 2020.