Les participants du Défi têtes rasées Leucan aux Galeries Joliette amassent 20 000 $

Dimanche dernier avait lieu le Défi têtes rasées Leucan, présenté par Proxim au Galeries Joliette. Cette année, les 25 participants inscrits ont amassé un montant de 20 000 $ pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.

Le centre commercial Galeries Joliette a accueilli pour une 4e année consécutive les courageux participants du Défi. Cette année, la présidence d’honneur du Défi était assurée par Éliane Neveu, directrice générale des Fêtes Gourmandes de Lanaudière. « Je suis une maman de trois enfants en parfaite santé et je suis impliquée dans ma communauté. Soutenir Leucan est la moindre des choses afin que les enfants et leur famille qui vivent des moments difficiles puissent être épaulés tout au long de cette épreuve. Je crois sincèrement que chaque petit geste et chaque don comptent », a confié Mme. Neveu.

La famille Dalphond, famille porte-parole de Leucan, était sur place pour encourager les participants. La jeune Mélie, 7 ans, a reçu un diagnostic de rhabdomyosarcome. C’est une famille qui a Leucan à cœur.

Il est possible pour la population de s’inscrire à l’un des sites de rasage de la région ou de créer un Défi personnalisé, permettant ainsi de déterminer la date, l’heure, l’endroit ainsi que l’envergure du Défi, en visitant le tetesrasees.com.

Leucan tient à souligner la générosité de Proxim, présentateur de l’événement pour une 4e année, de Mia, qui a créé pour une 5e année les boucles d’oreilles de l’Espoir, un bijou vendu au profit de Leucan, de Subway, qui offre le repas aux bénévoles sur les sites de rasage, de l’humoriste Dominic Paquet, porte-parole provincial du Défi et des partenaires régionaux : Galeries Joliette, M103,5 FM, Antoine Floccari photographe, Les productions MJF, et le salon de coiffure Carisme. L’équipe tient à remercier également les nombreux bénévoles présents sur place ainsi que les massothérapeutes spécialisées en oncologie pédiatrique qui ont accepté de se joindre à nous pour faire connaître ce service de Leucan.