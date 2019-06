Commerçants du Québec: apprenez à détecter la fausse monnaie grâce à la GRC

Jusqu’au 21 août prochain, la Gendarmerie royale du Canada sera très active auprès des commerçants de la province. Comment? En leur offrant une formation gratuite visant à les sensibiliser face à la monnaie contrefaite.

Animée par l’équipe du programme Commerçants contre la fausse monnaie, celle-ci leur permettra de reconnaître les éléments de sécurité sur les billets de banque canadiens.

Comment se déroule la formation? « Notre équipe se déplace dans les entreprises afin d'y offrir des présentations, d'une durée de 30 minutes, sur les mesures de prévention et les ressources disponibles pour détecter et dénoncer la contrefaçon de monnaie. L'équipe tient également des kiosques d'information dans divers événements grand public, tels des foires ou des festivals ainsi que dans les marchés. Du matériel informatif est remis aux participants et aux visiteurs », précise le corps de police national.

Notons que ce cours a été conçu en collaboration avec les enquêteurs de l'Intégrité financière de la GRC à Montréal, ainsi qu'avec la Banque du Canada et les Services secrets américains.

Vous êtes intéressés par la formation ou vous désirez obtenir plus d'information? Communiquez avec nous au 1- 800-771-5401 ou par courriel à [email protected].