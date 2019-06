Participez au Colloque « J’ai le goût de l’eau » le 7 juin prochain

Dans le cadre du mois de l’eau, la Corporation de l’Aménagement de la Rivière L’Assomption (OBV CARA), tiendra le 7 juin prochain son Colloque « J’ai le goût de l’eau », sous le thème : Citoyens EAU cœur de l’action... pour faire la différence!

Comme le souligne le Président de l’organisme « l’engagement citoyen et la prise en charge collective pour la protection des ressources en eau et l’adaptation aux changements climatiques sont une priorité pour l’optimisation de nos actions dans la mise en œuvre de notre Plan directeur de l’eau». Pour ce faire l’OBV CARA convie les intervenants de son territoire, citoyens, élus municipaux, entreprises et autres ressources, à profiter de ce rendez-vous d’échanges, de discussions et de partage d’expertise.

Les participants auront l’opportunité d’assister aux conférences de Monsieur Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie de Greenpeace Canada, et Monsieur Jimmy Vigneux, cofondateur de la mission 100 tonnes et directeur général de la SDC Hochelaga-Maisonneuve. Également au programme, un panel de discussions multi- génération sur l’engagement des citoyens pour faire la différence!

Certifiée par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), la Corporation de l’Aménagement de la Rivière L’Assomption (OBV CARA) fera de ce colloque un événement responsable de niveau 3, notamment en vous servant un diner à saveurs locales. Vous serez également invités à limiter vos déplacements, covoiturer et emprunter les transports collectifs. Pour rendre cet événement carboneutre, l’OBV CARA s’engage à compenser les émissions de GES auprès de Planétair.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter la programmation préliminaire, disponible sur la page Facebook et le site Internet. Vous êtes attendus dès 9 h 30 au Club de golf Montcalm à Saint-Liguori.