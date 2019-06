Entrée en service de l’escouade U.M.I à la police de Terrebonne

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion est heureux d’annoncer que l’escouade mise en place l’année dernière est de retour en force cette année.

En effet, six policiers et un superviseur seront assignés sur l’Unité Mobile d’Intervention (U.M.I.) qui a débuté le 19 mai dernier et se terminera le 4 octobre 2019. Ils seront présents selon un horaire qui variera sur les relèves de jour et de soir tant la semaine que la fin de semaine.

Ces policiers auront donc comme mandat de voir à l’application rigoureuse de la réglementation municipale, provinciale et fédérale, d’effectuer des opérations Zéro alcool et drogue et aussi d’effectuer des opérations organisées sur des problématiques récurrentes qui seraient portées à notre attention.

Pour ce faire ils effectueront des présences préventives et répressives dans les parcs, espaces publics et les zones scolaires. Ils assureront également une présence sur notre réseau de pistes cyclables et pourraient être sollicités lors d’événement d’importance.

Cette unité sera mobile autant à vélo qu’en véhicule banalisé. De plus, ils seront clairement et facilement identifiables puisque ces agents porteront un uniforme propre à leurs fonctions.

La poursuite de cette unité se veut une réponse que le service de police juge essentielle à l’accomplissement de notre mission qui consiste à assurer le calme, la quiétude et la tranquillité des différents espaces verts et places publiques sur notre territoire.

Enfin, si vous possédez des informations ou désirez dénoncer des activités reliées aux stupéfiants, vous êtes encourager à communiquer avec le Service de police intermunicipal de Terrebonne/ Saint-Anne-des-Plaines/ Bois-des-Fillion, de façon confidentielle, par téléphone ou par courriel via le site de la ville de Terrebonne ou l'application mobile.