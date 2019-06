Les militaires encouragés à porter leur uniforme pour la Journée des Forces armées canadiennes

Pour souligner la Journée des Forces armées canadiennes du 2 juin, les militaires réservistes et réguliers de la province ont été encouragés à porter fièrement leur uniforme dans les lieux publics le lundi 3 juin.

Ainsi, plusieurs membres de la 2e Division du Canada porteront leur uniforme avec l’accord de leurs employeurs. Ils sont encouragés à porter leur uniforme au travail, à l’école et pour vaquer à leurs occupations quotidiennes.

Célébrée cette année le 2 juin, la Journée des Forces armées canadiennes est une occasion de rendre hommage aux militaires qui servent ou ont servi fièrement au Canada et à l’étranger, ainsi que leurs familles. Le Canada continue de se classer parmi les pays les plus forts et les plus sécuritaires au monde, en grande partie grâce aux sacrifices des soldats, marins et aviateurs qui représentent notre pays avec fierté et professionnalisme.