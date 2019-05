Avec Les Trois Accords, des célébrations uniques et colorées s’annoncent le 23 juin prochain au parc Louis-Querbes à l’occasion du grand spectacle de la Fête nationale régionale du Québec présenté par la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière!

À cette occasion, Les Trois Accords présenteront leur sixième album BEAUCOUP DE PLAISIR, un collage de flashs heureux assurant de former un véritable party. Des hits rassembleurs sortis tout droit de leur imaginaire décalé se succèderont comme toujours sur des mélodies accrocheuses, supportées par des rythmes endiablés, au grand bonheur des spectateurs.

Première partie – É.T.É



Avec leurs harmonies vocales riches, leur groove, leur aisance aux instruments et leur complicité sur scène, Élisabeth Moquin, Thierry Clouette et Élisabeth Giroux transforment le traditionnel party de cuisine en un spectacle tout en couleurs que personne ne sera prêt d’oublier!

Ouverture du site à 17 h

Exceptionnellement cette année, le site ouvrira à 17 h pour l’animation familiale. Le spectacle débutera pour sa part à 19 h 30 et les populaires feux d’artifice sont prévus pour 22 h. À noter que le parc Louis-Querbes sera accessible uniquement par la rue Saint-Viateur et que par mesure de sécurité, la passerelle flottante et la piscine municipale situées à proximité seront fermées les 22 et 23 juin.

Événement accessible

La certification Événement accessible accordée à la Fête nationale régionale du Québec à Joliette vient confirmer la mise en place de commodités et de mesures facilitantes pour les personnes handicapées sur le site: toilettes adaptées, stationnements réservés aux détenteurs de vignettes pour personnes handicapées et interprétation des discours protocolaires en langue des signes (LSQ), diffusée sur écran géant. Les personnes handicapées sont invitées à accéder au site dès 16 h 45. Pour plus de détails, communiquez avec le service des Loisirs et de la culture par téléphone au 450 753-8050.

Pour toute question en lien avec les festivités, consultez la Foire aux questions (FAQ) préparée pour l’occasion au www.joliette.ca.