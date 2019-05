La Ville de Joliette en lice pour le concours des OCTAS 2019

La Ville de Joliette est en nomination aux Concours des OCTAS 2019 dans la catégorie Ville et organisme parapublic pour son projet « Pando », un système de gestion des communications unifiées élaboré de concert avec l’agence de créativité numérique locale Blanko.

À l’occasion de cet événement prestigieux, organisé par le Réseau ACTION TI, seront couronnés les projets qui mettent à profit les technologies de l’information (TI) et le numérique de façon exceptionnellement créative et novatrice.

La Ville de Joliette a conçu un système convivial, permettant la gestion centralisée de tous les canaux de communication (messages textes, panneaux numériques, sites Web, centres de connaissances, etc.) afin de simplifier le quotidien des citoyens et des administrateurs.

La candidature de la Ville s’est ainsi démarquée en raison de son projet structurant et porteur pour le domaine municipal, comprenant plusieurs défis humains et liés au changement.

Un total de 40 projets, répartis dans 12 catégories sont en lice pour un prix OCTAS.

Les grands gagnants seront annoncés le 5 juin prochain, lors de la Grande soirée des OCTAS qui aura lieu à Montréal. À ces 12 prix s’ajoute l’OCTAS Jeunesse en TI, qui sera également décerné lors de cette soirée. La liste complète des finalistes est disponible ici.

Le public est également invité à se prononcer en votant pour le projet qu’il juge le plus digne d’intérêt, par le biais du site Internet du Réseau ACTION TI. Le vote se poursuit jusqu’au 31 mai prochain et le « Prix Coup de cœur » sera remis au projet qui aura récolté le plus de votes.