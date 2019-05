Lancement officiel de la 7e édition de Motetan Mamo de Nation à Nation

Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière (CAAL), en collaboration avec le député fédéral de Joliette, M. Gabriel Ste-Marie, ont procédé au lancement officiel de la 7e édition de la marche Motetan Mamo de Nation à Nation. Cette marche annuelle débutera le 27 juillet à Joliette et se terminera le 3 août à Manawan juste à temps pour le Pow-Wow; une fête ouverte à tous qui met à l’honneur la culture atikamekw. Cette marche symbolique a pour but de sensibiliser la population aux différents problèmes d’accès aux services de santé chez les Autochtones.

« Lors de cette 7e édition, nous rendrons hommage à Mme France Robertson, décédée subitement en octobre 2018. Mme Robertson a été directrice du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière de 2012 à 2018. Elle était une femme passionnée et déterminée à améliorer les conditions des peuples autochtones au Québec. Faisant preuve d’une ouverture et d’une bonté sans borne, elle était très appréciée par son entourage. », a déclaré Mme Amélie Bernard, une employée du Centre d’amitié.

Les objectifs de la marche

L’an passé, une cinquantaine de marcheurs ont parcouru les 190 km qui séparent Joliette de Manawan. Lors de cette 6e édition, qui a regroupé plusieurs activités de financement, Motetan Mamo a recueilli près de 15 000 $. Les fonds amassés servent à défrayer, de façon ponctuelle, des coûts liés à des besoins urgents, tels que des frais de transport, de l’hébergement, des repas et de l’équipement médical non remboursé.

Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière espère cette année atteindre le cap de 70 marcheurs. Les fiches d’inscriptions sont disponibles sur demande. Motetan Mamo reçoit également les dons et les commandites.

« En tant que député fédéral, je me fais un devoir de soutenir la marche. J’ai eu le plaisir de participer à plusieurs éditions de Motetan Mamo et même d’assister au Pow-Wow. C’est une occasion unique d’échanger entre Autochtones et Allochtones. J’invite les gens de Lanaudière à venir se joindre à nous. », a déclaré M. Ste-Marie.

« Je tiens à saluer le travail du CAAL et de ses partenaires pour l’organisation de cette marche annuelle de nation à nation dans Lanaudière. Tous doivent prendre conscience des difficultés et des obstacles encourus par les personnes autochtones pour avoir accès aux soins de santé en milieu urbain. Je suis de tout cœur avec vous ! Bien évidemment, j’ai une pensée toute spéciale pour Mme France Robertson qui nous a quittés au cours de l’année, une femme de grande qualité, bienveillante et dévouée, qui œuvrait au quotidien à construire des ponts dans la communauté. », a ajouté Mme Véronique Hivon, députée de Joliette.

Le CAAL tient à remercier les partenaires de cet événement, notamment les municipalités dans lesquelles la marche se déroule, les organisateurs, les bénévoles, les marcheurs et tous ceux et celles qui les soutiennent.