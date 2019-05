Six étudiants du Cégep régional de Lanaudière reçoivent une médaille du Lieutenant-gouverneur

Dans le cadre de son programme de distinctions honorifiques, l'honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec, a remis les Médailles du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse à six récipiendaires du Cégep régional de Lanaudière.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée au Collège Esther-Blondin en avril dernier, avait pour but de reconnaître l’engagement, la détermination et le dépassement de soi d’étudiants qui s’impliquent et qui ont une influence positive au sein de leur milieu scolaire ou de leur communauté.

Cégep à L’Assomption

Félicitations à Francis Racette-Forget, étudiant en Arts, lettres en communication, qui s’est illustré par son engagement au sein de divers comités, dont la troupe de théâtre RéAction et de Cégeps en spectacle, qu’il a animé, ainsi qu’à Maude Bissonnette, étudiante également en Arts, lettres et communication, initiatrice du club « L’Auberge », qui regroupe des adeptes de jeux de société, et membre de la troupe de théâtre RéAction.

Cégep à Terrebonne

Félicitations à Marie-Pier Brousseau, étudiante en Sciences humaines, qui s’est démarquée par sa détermination et son positivisme comme en témoignent sa participation au Grand défi Pierre Lavoie 2018 et au voyage à Paris, et ce, malgré un handicap visuel qui aurait pu en freiner plus d’un ainsi qu’à William Désormeaux, diplômé en Techniques de comptabilité et de gestion, qui s’est démarqué par sa ténacité, sa rigueur et son implication dans de nombreux projets dont le Club Entrepreneur Étudiants du Cégep à Terrebonne, le bal des finissants, les Jeux du commerce et les portes ouvertes du cégep.

Cégep à Joliette

Félicitations à Thomas Girard-Pelletier, étudiant en Sciences humaines, qui s’est démarqué par son implication dans l’équipe de soccer du collège, le Trad, ainsi que sa participation au forum étudiant à l’Assemblée nationale et à Cégeps en spectacle ainsi qu’à Claudia Bellemare, étudiante en Sciences de la nature, reconnue pour son engagement au sein du comité Amnistie et du comité environnemental, ainsi que son implication comme tutrice à L’école des Grands.