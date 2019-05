Familles en fête de retour au parc Antonio-Barrette

Familles en fête, l’incontournable rendez-vous des petits et grands au parc Antonio-Barrette, est de retour pour une nouvelle édition remplie de surprises le 25 mai de 11 h à 16 h! Une invitation spéciale et gratuite de la Maison Parent-Aise et de la Maison des Grands-Parents du Grand Joliette.

À nouveau cette année, tous seront amusés par la programmation variée proposée pour l’occasion : jeux divers, animation, zone papa/enfant, zone ados, kiosque Nourri-Source, Ma tente à lire et plus encore. Une journée garante de moments magiques en plein air!

Sur place, des hots-dogs, grignotines et breuvages seront servis pour le dîner, moyennant une contribution volontaire. Les familles sont aussi invitées à apporter leur pique-nique et leurs verres réutilisables pour un agréable dîner au cœur du parc situé à l’intersection des rues De Lanaudière et Beaudry.

Familles en fête est organisée par la Maison Parent-Aise et la Maison des Grands-Parents du Grand-Joliette, en collaboration avec la Maison des Jeunes La Piaule de Joliette et la Maison Oxygène Joliette-Lanaudière, dans le cadre du programme Fêtes O’Parc de la Ville de Joliette.

En cas de pluie, la fête sera remise au dimanche 26 mai. Pour de plus amples informations, communiquez avec la Maison Parent-Aise au 450 752-0582 ou consultez la page Facebook de l’événement.