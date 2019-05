C’est le mardi 30 avril dernier, devant plus de 250 étudiants, membres de la direction et employés, enseignants, entraîneurs et parents que s’est tenue la deuxième édition du Gala Vie étudiante du Cégep à Joliette. La fierté de souligner l’engagement, les bons coups, le travail acharné et les projets réalisés par les étudiants était au rendez-vous.

À l’occasion de cette soirée, où le tapis rouge a été déroulé question de faire honneur aux multiples accomplissements des étudiants, près de 300 certificats honorifiques ont été remis dans les catégories suivantes : excellence académique, engagement sportif, engagement communautaire, engagement socioculturel et personnalité de l’année. Le prix de personnalité de l’année a été d’ailleurs remis à Claudia Bellemare pour son engagement autant au collège qu’en collaboration avec de nombreuses organisations communautaires. Soulignons qu’elle s’était déjà vu décerner la médaille du Lieutenant-gouverneur le 7 avril dernier pour son engagement et son implication exceptionnelle ainsi que l’excellence de son dossier académique.

L’animation assurée de main de maître par Roxane Potvin, technicienne en loisirs, a été ponctuée de plusieurs témoignages prononcés par des étudiants engagés qui ont parlé de la passion qu’ils ont su insuffler à leurs projets tout au long de l’année. « Au Cégep à Joliette, on forme le citoyen de demain. Bravo à vous, chers étudiants d’être de si bons étudiants-citoyens! » a souligné Hélène Bailleu, directrice du collège constituant de Joliette.