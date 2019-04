La 6e édition de la Course aux 1000 pieds s'annonce un succès

La 6e édition de la Course aux 1000 pieds se déroulera le dimanche 5 mai. Classée parmi les 20 événements de course les plus grands du Québec, cette collecte de fonds, organisée au profit de la Fondation des Samares, jouit d’une grande cote d’amour auprès des coureurs, ainsi qu’auprès de l’ensemble de la communauté lanaudoise.

« La popularité de la Course aux 1000 pieds ne cesse de croître. Nous évaluons à plus de 55 000 $ les dons qui seront recueillis cette année. Il s’agit de notre plus gros événement en terme de participation et nous sommes fiers d’avoir créé un véritable happening qui rejoint tout le monde. Notre mission étant d’améliorer les chances de réussite des jeunes dans le nord de Lanaudière, les fonds amassés serviront à soutenir encore plus de projets en persévérance scolaire » a souligné Mathieu Dufresne, président de la Fondation des Samares.

Fort apprécié par la communauté, cet événement a également attiré l’attention de la députée Véronique Hivon : « C’est avec bonheur et enthousiasme que je me joins à cette activité annuelle qui additionne de plus en plus les pas de course ainsi que les bons coups dans notre communauté, notamment par son engagement auprès des élèves de nos écoles, et qui fait rayonner les saines habitudes de vie auprès des gens d’ici. Je tiens à remercier chaleureusement tous les organisateurs, les bénévoles et les partenaires de l’événement; votre implication est importante et belle à voir! Et aux nombreux participants : bonne course! » a souligné la députée de Joliette, qui sera du rendez-vous le 5 mai!

Déjà 2 parcours complets

Si les parcours du 2 km et du 5 km sont déjà complets depuis plusieurs semaines, les coureurs peuvent encore s’inscrire pour le 300 m Bout’chou, le 10 km et le 15 km à www.courseaux1000pieds.org. Le point de départ se fera dans le stationnement de l’Académie Antoine-Manseau et du Cégep et tous les coureurs recevront une médaille de participation pour marquer leur effort.

Cette année, les organisateurs ont remarqué une participation accrue de jeunes coureurs. En effet, ce sont plus de 1200 jeunes de moins de 16 ans qui prendront le départ des différentes épreuves.

Défi-Entreprises

Le Défi groupe-entreprise affiche également complet. Ce sont 40 entreprises et groupes qui relèveront le défi au sein d’une course à relais et qui tenteront de ravir le titre à Benny&Co. Marraine du Défi l’année dernière, Évelyne Préville-Ratelle, de Ratelle-Ratelle et associés, passe cette année le flambeau au président de Gilles Malo-Entrepreneur général, Patrice Laporte.

La Course se fait en étroite collaboration avec la Ville de Joliette, et les citoyens sont invités à sortir sur les trottoirs pour encourager les sportifs sur le parcours!