L'énergie verte coûte-t-elle vraiment plus cher?

Pour maîtriser le réchauffement de la planète à +2°C, la seule condition est de diminuer l’émission de gaz à effet de serre. Si l’ensemble de la population y est aujourd’hui sensible, tout le monde n’est pas pour autant prêt à mettre la main au porte-monnaie… Combien coûte réellement le passage à l’énergie verte ?

Quelles sont les énergies vertes ?

Une énergie verte est une énergie qui n’émet pas de polluants. C’est le cas de l’énergie solaire ou photovoltaïque. Elle crée de l’électricité grâce au rayonnement solaire.

L’énergie géothermique crée en plus de la chaleur issue du sol. L’énergie hydraulique provient du mouvement de l’eau, elle est la plus utilisée au Québec. Nous sommes d’ailleurs passés champions de l’hydroélectricité puisque nous produisons 57% de l’électricité avec de l’eau et au tarif le plus bas de tout l’occident !

Enfin, la biomasse crée de l’énergie par combustion du bois ou des déchets organiques et l’éolien par la force du vent.

Combien coûte la transition énergétique pour les particuliers ?

De nombreux Canadiens, géographiquement éloignés du réseau électrique, ont déjà fait cette transition, souvent par pure nécessité, en installant des panneaux solaires sur leur toit et ils sont très contents des résultats. Cette installation suppose certes une bonne orientation de la maison par rapport au rayonnement solaire, mais aussi une bonne isolation des fondations, des murs et du toit. Généralement, le bâti est aussi équipé d’un double voire triple vitrage, l’éclairage est à DEL et l’électroménager performant. Résultat : de réelles économies sur le plan financier et environnemental.

Le principe repose sur une grosse production d’électricité entre mars et octobre de manière à restituer le surplus à Hydro-Québec. Et quand arrive l’hiver, il n’y a plus qu’à puiser dans l’énergie ainsi créditée. Comme le coût des panneaux est intéressant, il a même baissé au cours des dix dernières années, l’investissement est vite rentable.

Qu’en est-il au Québec ?

Il y a très peu d’installations photovoltaïques au Québec parce que les gens pensent que le prix de l’électricité est plus bas que l’investissement à faire. Or, une installation photovoltaïque est estimée à 4000 dollars seulement. Son avantage est de limiter le gaspillage de l’énergie tout en devenant quasiment autonome !

Heureusement, des constructeurs proposent des maisons vertes à des prix très abordables. Vous pourriez par exemple choisir une maison à vendre à Repentigny certifiée Novoclimat. Ses performances énergétiques sont très supérieures aux normes en vigueur. Dans le cadre du programme Réno vert, vous pourriez aussi être éligible à un crédit d’impôt si vous entreprenez des travaux de rénovation énergétique chez vous.