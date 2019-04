Le quotidien peut être si intense que l’on ne prend même plus le temps de s’arrêter. Et avec l’omniprésence des technologies, cette sur-sollicitation est encore plus marquée. C’est pourquoi un nombre croissant de personnes se lancent dans une digitale détox. Le concept ? Laisser de côté tous les appareils électroniques pour se recentrer. Certains en profitent pour s’adonner à des activités pour lesquelles ils n’ont jamais assez de temps. Tandis que d’autres cherchent à se rapprocher de la nature. Vous éprouvez aussi ce besoin ? Nous vous suggérons 3 voyages au plus près de la nature sauvage :

1.Au cœur de la forêt

Une première idée de voyage naturel est de partir au cœur de la forêt, pour dormir à la belle étoile. Entourés des arbres, des oiseaux, des plantes, etc. vous oublierez rapidement les tracas du quotidien. Idéal pour vous ressourcer efficacement !

Pour faire un super voyage en forêt, vous avez plusieurs options :

Organiser une randonnée de plusieurs jours dans une forêt ou une réserve naturelle proche de chez vous. Il existe de nombreux espaces très agréables au Québec.

Planifier un voyage forestier sur un thème précis : pêche, réalisation d’un herbier, ornithologie, etc.

Découvrir une forêt plus exotique, comme la Forêt-Noire en Allemagne, le Séquoia National Park en Californie, la forêt de Yakushima au Japon ou encore la fameuse forêt amazonienne.

2.Au milieu des animaux

Ensuite, si vous êtes un grand amateur d’animaux, pourquoi ne pas organiser un voyage safari en Afrique ? Dépaysement assuré ! Vous découvrirez des dizaines d’animaux sauvages dans leur habitat naturel : lions, rhinocéros, gazelles, crocodiles, girafes, éléphants, antilopes, etc. C’est une expérience inoubliable pour les amoureux de la faune.

Côté destination, sachez que plusieurs pays africains vous proposent des safaris. Parmi eux, la Tanzanie, le Botswana, la Namibie, l’Afrique du Sud ou encore le Kenya. Renseignez-vous donc pour sélectionner celui qui vous conviendra le mieux.

3.Entouré par les montagnes

Enfin, vous pouvez aussi opter pour un voyage au plus près de la nature sauvage en partant dans les montagnes. Ce sera l’occasion de vous promener dans les monts enneigés et de rencontrer chamois et marmottes dans leur habitat naturel.

Loin de toute civilisation, votre digitale détox sera particulièrement réussie en pleine montagne.

Conclusion

Un voyage dans la nature vous fera le plus grand bien !