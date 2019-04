La troisième édition du Pique-nique des Patriotes, une tradition qui se poursuit!

Le député fédéral de Joliette, M. Gabriel Ste-Marie, en collaboration avec la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière (SNQL) et le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) ont dévoilé la programmation de la 3ième édition du Pique-nique des Patriotes.

« L’an dernier nous avons accueilli plus de 500 personnes à la Place du Marché, au centre-ville de Joliette! » a déclaré M. Ste-Marie.

Cette année, ce sera Mario Breault de la Vesse du Loup, en formule trio, et Fred Beauchamp qui feront danser la Place du Marché. De plus, les enfants pourront se dégourdir dans les jeux gonflables et se faire maquiller gratuitement.

« Nous vous donnons rendez-vous le lundi 20 mai prochain au même endroit. Les festivités débuteront dès 11 heures. Nous invitons les citoyennes et les citoyens à amener leur pique-nique ou à venir déguster des mets préparés par la Manne Quotidienne et L’Annexe à Roland, vendus à faible coût » a ajouté le député. Des prix de présences, dont un coffret M ta Région, seront tirés parmi les personnes présentes.

Également, lors de cette 3ième édition, le pique-nique des Patriotes rendra hommage à un patriote de l’Amérique Latine.

Par ailleurs, M. Ste-Marie remettra le prix André-Gauthier à une personne de la communauté, qui est à sa façon un patriote pour le Québec. Ce prix souligne l’apport d’un Lanaudois ou d’une Lanaudoise qui, à sa manière, a façonné un monde fondé sur la coopération, la solidarité et l’équité. Cette année, le prix sera remis à titre posthume à Mme France Robertson, directrice du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière, décédée subitement en octobre 2018. « De par son implication dans les communautés joliettaine et atikamekw, elle a contribué à favoriser un climat de rapprochement, de nation à nation, entre ces deux peuples », a continué Gabriel Ste-Marie.

Cette année, le site disposera de nombreux chapiteaux, puisque les activités, à l’exception des jeux gonflables, sont maintenues beaux temps, mauvais temps!

« Nous sommes fiers de poursuivre cette tradition et nous vous attendons en grand nombre » a conclu le député fédéral de Joliette.