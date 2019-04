Vol de motoneiges solutionnées à Notre-Dame-de-Lourdes

La Division des enquêtes des MRC de Lanaudière ont procédé à cinq perquisitions et quatre arrestations en lien avec plusieurs vols de motoneiges survenus au cours des derniers mois, sur le territoire des MRC de Matawinie et Montcalm.

Les policiers ont effectué cinq perquisitions sur un lieu résidence de la rue Presqu’île à Notre-Dame-de-Lourdes. Sur place a été récupéré plusieurs objets qui auraient été volés, dont une motoneige, et des pièces et équipements de motoneige, deux motocross et une remorque. Un véhicule de marque F-150, année 2005, a aussi été saisi en tant que bien infractionnel.

Deux femmes, de 23 et 24 ans, de Notre-Dame-de-Lourdes ont été arrêtées et libérées sur promesse de comparaître et deux hommes de 25 ans, également de Notre-Dame-de-Lourdes, ont comparu par voie téléphonique et ont été gardés détenus. Ces derniers devraient revenir devant la cour, au palais de justice de Joliette, en début de semaine. Les suspects pourraient faire face à des accusations reliées à des introductions par effraction, recel et vols de plus de 5,000$.

L’enquête aurait permis de résoudre une quinzaine de vol de motoneige jusqu’à maintenant.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.