La Municipalité de Saint-Charles-Borromée souligne la Semaine nationale du don d’organes et de tissus

Dimanche dernier, la Municipalité de Saint-Charles- Borromée a hissé le drapeau à l’effigie du ruban vert à l’occasion de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus, du 21 au 27 avril.

Ce geste symbolique a pour objectif de sensibiliser les citoyens au don d’organes et de tissus, à l’importance d’en parler avec leurs proches ainsi qu’à signer l’autocollant de consentement au verso de la carte d’assurance maladie. Afin de marquer son appui à la cause, le conseil municipal proclame cette semaine thématique à son calendrier d’avril. « Sur cette question, l’important c’est d’en parler, d’en parler autour de soi. C’est pourquoi nous posons un geste concret pour ouvrir la discussion auprès des Charloises et des Charlois », affirme le maire, M. Robert Bibeau.

La Municipalité encourage le mouvement en s’associant à Transplant Québec, mais également en passant le mot : « Je donne mon coeur. Dites-le comme vous voulez, mais dites-le ». Cette thématique constitue le cœur de la campagne de communication 2019 de Transplant Québec, « Dites-le comme vous voulez, mais dites-le. ». En effet, pour favoriser une conversation sur le don d’organes, Transplant Québec a mutliplié ses actions à travers une campagne de communication, notamment en créant la page Web et la page Facebook « ditesle.ca ».

Cette semaine, les Charloises et les Charlois sont invités à prendre conscience de l’importance du don d’organes et de tissus et à donner leur consentement, soit :

• en signant le formulaire de la Régie de l’assurance-maladie du Québec;

• en signant l’autocollant à apposer à l’endos de leur carte d’assurance maladie;

• en faisant inscrire leur consentement au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec.

Pour en savoir plus à ce sujet ou pour signifier votre consentement, visitez transplantquebec.ca.