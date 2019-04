Ce printemps, dans un parc près de chez vous!

La neige n’a pas complètement fondu que la Ville de Joliette débute ses projets d’amélioration dans les parcs et espaces publics du territoire en vue des belles journées d’été!

Construction

Deux nouveaux chantiers pour la construction de chalets de parc sont déjà en branle dans les parcs Arthur-Normand et Bélair. Selon l’échéancier prévu, les usagers de ces parcs pourront profiter de leur nouvelle installation dès le mois de juillet. La construction du nouveau chalet au parc Réal-Laurin débutera pour sa part le 3 septembre prochain.

C’est également ce printemps que débute le chantier du projet de la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge située sur la rue Lépine, face à l’école secondaire Barthélemy-Joliette. Ce chantier sera sous la responsabilité de la Fondation des Canadiens pour l’enfance avant d’être partagé avec la Ville de Joliette qui prendra sous son aile les travaux de construction de la toiture et du chalet situé à proximité.

Démolition

Le printemps est aussi propice au réaménagement avec la démolition annoncée de la cabane à Joco située tout près des terrains de tennis du parc Georges-Rondeau situé sur le boulevard de la Base-de-Roc. Plusieurs se rappelleront de cette ancienne cabane à sucre ayant notamment servi de lieu d’accueil pour différentes activités de loisir.

La cabane, qui ne servait maintenant que pour l’entreposage, a malheureusement échoué le test d’évaluation du bâtiment qui confirme sa désuétude. Sa démolition est prévue dans la semaine du 22 avril. Un panneau d’interprétation y sera ensuite installé, rappelant l’histoire de la cabane.

Rien n’est prévu dans cet espace qui sera laissé vacant, si ce n’est que l’opportunité d’accommoder davantage les usages actuels du site qui se trouve à l’entrée du parc Riverain et à proximité du jardin communautaire.

Aménagement

Les travaux d’aménagement du nouveau jardin communautaire accessible situé près de la caserne de pompiers (rue Gaspard Nord) débuteront également sous peu et seront terminés à la fin mai, à temps pour accueillir les premières semences!

Mentionnons enfin que la ruelle du centre-ville, qui mène de la place Bourget au stationnement public Manseau, sera revampée et aménagée jusqu’à devenir la Ruelle des artistes. Les travaux qui seront complétés pour la saison estivale visent à favoriser la diffusion d’œuvres d’art et à améliorer l’esthétisme et l’éclairage tout en favorisant le sentiment de sécurité des usagers.