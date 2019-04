Plus de 300 personnes attendues au 3e Bal du MAJ

La Fondation du Musée d’art de Joliette est très heureuse de souligner qu’à un mois du 3e Bal du MAJ, qui se tiendra le samedi 11 mai prochain, l’événement affichait déjà complet. Devant ce succès, le comité organisateur annonce qu’un « après-bal » s’ajoute à l’offre. Il est possible de s’y inscrire dès aujourd’hui!

Rappelons que cette année, le Bal du MAJ se déroulera sous la présidence d’honneur de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, ministre responsable de la région de Lanaudière et député de la circonscription de Terrebonne, et de M. Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de Via Rail. En plus des centaines d’invités provenant des milieux des affaires et des arts, on compte de très nombreux commanditaires. La Fondation du Musée d’art de Joliette est extrêmement reconnaissante pour ce soutien au patrimoine culturel de la province, un soutien qui ne se dément pas année après année.

Le 3e Bal du MAJ sera « sculptural »

Le samedi 11 mai, robes longues et smokings envahiront le Musée lors de cette activité-bénéfice qui sera l’un des moments forts de l’année philanthropique lanaudoise. Le thème cette année : « sculptural ». Certaines des plus belles sculptures de la collection du MAJ seront déployées dans les salles du Musée uniquement pour cette soirée. Les chefs Daniel et Raphaël Vézina du Laurie Raphaël mettront leur créativité à l’œuvre.

Un encan-bénéfice est également organisé, auquel les intéressés pourront participer dans le confort de foyer. Les détails au sujet de l’encan seront précisés sur le site Internet du MAJ.

Billets pour l’après-bal

Pour la première fois, le Bal du MAJ sera suivi d’un « après-bal », qui débutera à 23 h. Ce sera l’occasion de passer une soirée en bonne compagnie dans l’ambiance musicale de DJ Sandy Duperval, bien connue pour son style bien à elle, sa voix unique et ses échantillonnages musicaux originaux.

Coût : 100 $ – bar ouvert.

Billets : bit.ly/Billets-Après-Bal-du- MAJ (il faut choisir l’option « après-bal » au bas de la page).