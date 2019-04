La première édition du Colloque de simulation en santé aura lieu au Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette est fier de soutenir la toute première édition du Colloque de simulation en santé. Organisé par Audrey Héroux et Mélanie Mainville, enseignantes dans le programme d’études Soins infirmiers, l’événement aura pour thème Santé, innover, se surpasser, exceller et il se déroulera les 30 et 31 mai prochain dans les installations du collège. Le colloque poursuit trois objectifs : développer la pédagogie en simulation dans le domaine de la santé, démontrer les possibilités d’intervenir en interdisciplinarité, ainsi qu’actualiser les connaissances des participants à propos de la recherche en simulation.

Une première au Québec

« Nous sommes très heureuses d’organiser ce colloque car il vient véritablement combler un besoin dans le domaine de la santé. Il y avait peu de sources d’information francophones en simulation et aucun regroupement n’était reconnu. Cet événement sera une première au Québec et les gens ont déjà très hâte d’y participer! » se réjouissent les deux enseignantes qui s’impliquent dans le milieu de la simulation depuis plus de cinq ans déjà.

Un engouement pour l’événement et sa programmation

Au moment d’écrire ces lignes, 170 personnes s’étaient déjà inscrites au colloque. Celui-ci proposera 39 conférences liées au domaine de la santé. La conférence d’ouverture sera d’ailleurs celle d’Ivan Simoneau. M. Simoneau est connu en simulation au niveau collégial et il a également remporté le prix ACFAS Denise-Barbeau en 2018. Enfin, onze exposants de mannequins ou de matériels de simulation seront présents tout au long du colloque.

Inscriptions et programmation

Il est toujours possible de s’inscrire au Colloque de simulation en santé. Pour ce faire, ou pour obtenir plus d’information sur la programmation, rendez-vous au www.colloquesims.com.

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud Joliette