Des conférences horticoles pour lancer la saison de jardinage

Maison et jardins Antoine-Lacombe organise deux conférences horticoles au mois de mai dans le cadre de sa programmation printanière. Celles-ci permettront aux participants de rencontrer des professionnels du milieu et de développer leurs connaissances et leur intérêt pour le jardinage et l’horticulture. Les deux événements se dérouleront à la Maison Antoine-Lacombe.

Jeudi 2 mai, 19 h - Améliorez vos techniques pour un jardin plus productif par Geneviève Bessette

Plusieurs techniques existent pour réduire le travail tout en obtenant un potager en santé et productif. Geneviève Bessette parlera d’irrigation, de paillage, de couverture, de filet, de buttage, d’occultation et de lutte intégrée.

Après ses études en technique de recherche en biologie, Geneviève Bessette s’est spécialisée en agriculture biologique intensive durant 3 ans. Elle a été cogestionnaire durant 4 ans de l’organisme Les Urbainculteurs. Depuis janvier 2017, Geneviève Bessette est copropriétaire de La Shop Agricole située à Longueuil, une entreprise dédiée à l’agriculture urbaine qui développe des techniques simples et efficaces permettant de cultiver des fruits et légumes en plein sol ou en contenants.

Jeudi 23 mai, 19 h – Cactus et plantes grasses par Guillaume Mousseau

Dans une présentation dynamique et pleine d’informations pratiques, Guillaume Mousseau partagera ses connaissances générales sur les cactus et plantes grasses : de l’entretien en passant par les idées d’aménagement et de design, ainsi que les variétés les plus florifères. Un tirage de trois plantes est prévu ainsi qu’une dégustation de plantes grasses comestibles.

Fils des propriétaires du Cactus Fleuri, entreprise est située à Sainte-Madeleine près de Saint-Hyacinthe, Guillaume Mousseau se passionne pour l’horticulture et les communications. Il est le fondateur de Cactée, centre d’interprétation de la flore désertique, un organisme qui offre des visites et informations personnalisées aux visiteurs du Cactus fleuri.

Les billets, au coût de 7 $ chacun, sont disponibles à Maison et jardins Antoine-Lacombe (450 755-1113) ou en ligne via le site www.antoinelacombe.com. Le nombre de places étant limité, il est préférable de réserver.