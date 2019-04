Le Cégep régional de Lanaudière obtient la Subvention d’appui aux activités éducatives

Dominic Leblanc, responsable administratif et membre du comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains du Cégep régional de Lanaudière, a obtenu une subvention du Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche au nom des trois organismes subventionnaires fédéraux : le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada ainsi que les Instituts de recherche en santé du Canada.

La Subvention d’appui aux activités éducatives et de formation vise à appuyer financièrement des activités qui ont pour objectif de former le milieu de la recherche sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains ainsi que de sensibiliser sur la conduite responsable de la recherche.

La recherche collégiale gagne en importance, autant celle effectuée dans les centres collégiaux de transfert de technologie que celle effectuée de manière autonome par des enseignants ou des professionnels. Dans un nombre important de projets de recherche, les participants sont les étudiants ou les membres du personnel des collèges.

« Plusieurs chercheurs collégiaux sont de jeunes chercheurs, des chercheurs en début de carrière ou des chercheurs occasionnels. Dans cet esprit, ils ne sont pas nécessairement toujours familiers avec les lignes directrices, les principes et les obligations en matière de recherche. Les professionnels et les administrateurs, qui supportent les chercheurs en matière d’éthique de la recherche, gagnent également à en apprendre davantage sur ce plan. Étant donné les changements dans les bonnes pratiques et la réglementation en matière d’éthique de la recherche, même les chercheurs chevronnés doivent continuer de se mettre à jour », mentionne Dominic Leblanc.

Avec l’aide de collaborateurs spécialisés en éthique de la recherche, monsieur Leblanc développera une journée de formation destinée au milieu collégial. Divisée en trois volets et intitulée Introduction à l’éthique de la recherche avec des êtres humains pour les chercheurs, les professionnels et les administrateurs du collégial, elle visera à :

initier aux grands principes de l'éthique de la recherche;

familiariser avec la conduite responsable de la recherche;

présenter les cadres juridiques, la législation et les normes qui s'appliquent aux chercheurs québécois.

La journée de formation se tiendra à l’automne prochain au Cégep régional de Lanaudière et sera offerte, gratuitement, à l’ensemble du réseau collégial.

Des détails supplémentaires seront disponibles à compter du mois de septembre.