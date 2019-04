Deuxième Forum sur la gestion des matières résiduelles : un succès régional!

Le 4 avril dernier avait lieu la présentation du deuxième Forum de gestion des matières résiduelles (GMR) au club de golf Montcalm, à Saint-Liguori. Cette année, la MRC de Matawinie avait invité la MRC de Joliette à participer à l’organisation de ce deuxième forum. Ce forum, spécialement conçu pour le milieu municipal lanaudois, plus particulièrement pour les professionnels en GMR et en environnement, a su attirer près de 80 participants provenant de partout dans Lanaudière, autant du sud que du nord.





Au programme, cinq conférences en lien avec la gestion des matières résiduelles (GMR) et l’environnement. Il a été question d’optimisation du financement gouvernemental, d’amélioration d’appels d’offres, de programme de vidange des installations septiques, d’économie circulaire et d’amélioration de la GMR selon les clientèles, notamment par l’utilisation de conteneurs semi-enfouis. Les participants ont également eu la chance d’interagir au moyen de télévoteurs lors d’un jeu-questionnaire testant leurs connaissances en GMR.

« L’objectif de ce forum était de pouvoir aider les élus et le personnel municipal à mieux comprendre les différents aspects entourant la gestion des matières résiduelles tout en permettant aux professionnels du milieu de découvrir d’autres façons de faire et de mettre à jour certaines connaissances. » explique Mme Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

Le succès de ce deuxième forum permet aux organisateurs de déjà penser au troisième. « Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli cette année et de penser que 2020 est déjà attendu par nos pairs et les élus nous motive plus que jamais à préparer le troisième forum! » concluent Mme Nadia Maheu et M. Mario Laquerre, respectivement conseillère GMR pour la MRC de Matawinie et coordonnateur GMR à la MRC de Joliette.

Pour l’organisation, il était important que l’événement soit écoresponsable. Le covoiturage était encouragé (un tirage de prix de présence était spécialement réservé aux utilisateurs de cette solution), l’usage du papier a été réduit au maximum et l’utilisation de vaisselle réutilisable ainsi que le tri des résidus à la source étaient mis de l’avant tout au long de la journée. De plus, afin d’éviter le suremballage et d’encourager des habitudes de vie écoresponsables, les cadeaux des conférenciers ont été conçus avec des produits écologiques et biodégradables achetés en vrac chez des commerçants locaux. Finalement, l’achat d’arbres compensera les gaz à effet serre (GES) émis par la tenue de l’événement.