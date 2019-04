12 800$ amassés au profit de la Fondation des Samares

Plus de 600 spectateurs ont vécu un moment magique lors des deux représentations de la première édition du Spectacle de variétés les 23 et 24 mars derniers à l’école secondaire Thérèse-Martin. Organisé au profit de la Fondation des Samares et sous le thème Au rythme de la persévérance, c’est un profit net de 12 800$ qui a été réalisé.

« Au rythme de la persévérance, nous pouvons accomplir de grandes choses. Le Spectacle de variétés est un exemple que personne ne pourra oublier » a souligné Mathieu Dufresne, président de la Fondation des Samares.

Soutenues par une équipe technique solide, les 18 écoles participantes ont fait vivre à l’auditoire des moments de fierté et de grandes émotions. Les spectateurs ont pu y reconnaître toute l’étendue du talent des élèves et des membres du personnel de la Commission scolaire des Samares.

Personne n’a pu demeurer indifférent devant la qualité de l'animation des numéros de danse, de chant, de musique, d'harmonies scolaires, de chorales d'enfants et d'adultes. Le spectacle s'est terminé par un moment bien spécial qui a réuni sur scène plus de 150 personnes interprétant la pièce On écrit sur les murs. Pour citer des mots de cette chanson, « le nom de ceux qu'on aime », ce sont bien nos enfants pour qui nous souhaitons la persévérance dans l'atteinte de leurs rêves et d'un regard plus que positif sur leur avenir.

« Merci à tous ceux ont assisté à la première édition du spectacle. Nos nombreux efforts pour la persévérance scolaire portent fruit. 12 800$ pour une première édition, c’est un succès retentissant! Merci aux partenaires de la persévérance dans notre milieu. Et un merci bien spécial aux bénévoles, aux responsables de chacune des écoles participantes, aux élèves et membres du personnel de la Commission scolaire... des artistes du jour et nos bâtisseurs de l'avenir. Ceux qui ont investi beaucoup de temps et de l’énergie pour le projet, les honneurs vous reviennent! » a poursuivi le président.

La Fondation des Samares

La Fondation des Samares a pour mission de promouvoir la persévérance scolaire en finançant divers projets qui améliorent les chances de réussite des jeunes du nord de Lanaudière. Depuis sa création en 2004, la Fondation a investi 1,6M$ et financé plus de 750 projets. En plus du spectacle de variétés, elle amasse des fonds via cinq événements-bénéfice : la très connue Course au 1000 pieds, la soirée Vins et fromages, le tournoi de golf et la soirée en chansons.