Gala Excelsiors 2019: dévoilement des finalistes

La Chambre de Commerce du Grand Joliette est heureuse d’annoncer les finalistes pour la 33e édition du Gala Excelsiors. Le gala de l’excellence de la MRC de Joliette, présenté par Desjardins Entreprises, aura lieu vendredi le 26 avril 2019 à la salle André-Hénault à Saint-Charles-Borromée.



Pour la 33e édition, la Chambre sera fidèle à ses valeurs et promet une soirée dynamique durant laquelle les organismes et entreprises de la région seront réellement mis à l’avant-plan. Voici les organisations qui sont finalistes aux Excelsiors 2019 :



Nouvelle entreprise

Les Enseignes AMTECH Signature

Conceptions Web Julye Lamontagne

Les Trouvailles de Zack et Eva

L’Étiquette & Co.

Création Misskit

Parallèle 54 Expert-Conseil inc.

Tomahawk communication

Clinique Kinésia

Éclipse Cheerleading Gym inc.



Entreprise de services

Antonio Barrette et fils

Lavage de vitres Beaudry inc.

Yves Renaud, Coach, formateur en vente et développement des affaires

Alliance ressources humaines

Clinique Sportive AND Performance

Lanaudière et Compagnie

Joliette Sécurité

Mélanie Emond Photographie



Commerce de détail et restauration

Chocolato Joliette

Le Comptoir Local inc.

L’Échappée – Grill & Bar Sportif



Construction

Entreprises Battisti

Les Entreprises Mario Laurin



Entreprise Agricole et Agroalimentaire

La Courgerie

Vignoble Saint-Thomas

Productions Cousins Fruitiers inc.



Entreprise Industrielle et Manufacturière

Les Émulsions Bourget inc.

Harnois Énergies

STIM



Entreprise Communautaire et d’Économie Sociale

Société Alzheimer de Lanaudière

L’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette Métro

Milieu d’intervention et de Thérapie en Agression Sexuelle (MITAS)

La Fournée de Pain d’Épices



Institution, Organisme, Initiative

Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

Alliance Métal Québec

Centre Régional Universitaire de Lanaudière (CRUL)



Ordre professionnel

Hétu-Bellehumeur architectes inc.

Le Groupe Forget, Audioprothésistes



Relève

Ratelle, Avocats & Notaires

Québec Son Énergie



Les lauréats, quant à eux, seront dévoilés lors de la soirée de gala. Rappelons que le jury est composé de membres dont l’expertise est reconnue dans le milieu des affaires et qui possèdent une bonne connaissance du développement économique, social et culturel. Les membres proviennent de l’extérieur de la région de la MRC Joliette.



Personnalité d’affaires de l’année 2018

Outre les finalistes dans les catégories régulières, les dix personnalités du mois de l’année 2018 se disputeront le titre de Personnalité d’affaires de l’année:

Centre Pro Hockey

Co-Clinique

Riego

Boyaux Plus Lanaudière

Groupe St-Jean

Chocolato

Clinique Dentaire 20-32

Les Pimentiers

Imprimerie BBM-Lanctôt

Thermomax

​Partenaires

Plusieurs partenaires ont d’ores et déjà confirmé leur présence, dont notamment Desjardins Entreprises, présentateur de la soirée, ainsi que le ministère de l’Économie et de l’Innovation, Investissement Québec, la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), Femmessor région Lanaudière, Hydro-Québec, la ville de Joliette, la municipalité de Saint-Paul, la municipalité de Saint-Charles-Borromée, Fleet info, Le Centre de Transfert d’entreprises, Dunton Rainville, Carrefour Jeunesse Emploi d’Autray-Joliette, l’Université du Québec à Trois-Rivières, la Société d’Aide au Développement de la Collectivité, EBI, Gabriel Ste-Marie Député fédéral de Joliette, Véronique Hivon, députée provinciale de Joliette, Kruger, CRH Canada et la BDC.



Pour les entreprises et partenaires qui souhaitent obtenir plus d’information, contactez la permanence de la Chambre de Commerce du Grand Joliette par courriel à [email protected] ou par téléphone au 450 759-6363.



Pour réserver des billets pour assister à la soirée, visitez le site web de la Chambre de Commerce du Grand Joliette au : http://www.ccgj.qc.ca/nos-activites/gala-excelsiors/

- 30 -