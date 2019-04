Le Défi têtes rasées Leucan de retour pour une 16e année dans Lanaudière

Leucan Laurentides-Lanaudière annonçait hier la 19e édition du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par Proxim.

Les têtes d’affiche

Pour l’édition 2019, Leucan Laurentides-Lanaudière peut compter sur ses présidents d’honneur et ses jeunes porte-paroles ainsi que ses fidèles partenaires accueillant les sites officiels de Leucan depuis plusieurs années.

Galeries Rive Nord de Repentigny | 26 mai

Pour une 16e année consécutive, Les Galeries Rive Nord accueilleront le Défi têtes rasées Leucan. Jean-Michel Vanasse, animateur de l’émission Planète Techno, à ICI Explora assurera la présidence d’honneur de l’événement. « J’ai la chance d'avoir des enfants en santé. Je sais que ce ne sont pas tous les parents qui ont cette chance. Heureusement, ils peuvent compter sur l'aide de Leucan pour les soutenir dans des moments plus difficiles » affirme M. Vanasse. À titre de porte-parole, Alex Legendre, 4 ans, se joindra à lui. Alex, jeune membre de Leucan a reçu un diagnostic de neuroblastomes.

Galeries Joliette | 9 juin

Les Galeries Joliette accueillera le Défi pour une 4e année consécutive. Éliane Neveu, directrice générale des Fêtes Gourmandes de Lanaudière, assurera le rôle de présidente d’honneur. Cette femme d’affaires impliquée dans sa communauté a mentionné « Soutenir Leucan est la moindre des choses afin que les enfants et leur famille qui vivent des moments difficiles puissent être épaulés tout au long de cette épreuve. Je crois sincèrement que chaque petit geste et chaque don comptent ». À titre de porte-parole, Mélie Dalphond, 7 ans, se joindra à elle. Mélie, jeune membre de Leucan a reçu un diagnostic de rhabdomyosarcome.





Il est possible pour la population de s’inscrire à l’un des sites de rasage organisés par Leucan Laurentides-Lanaudière au cours de l’année ou de soutenir un participant en visitant le tetesrasees.com.

Leucan tient à souligner la générosité de Proxim, présentateur de l’événement pour une 4e année, de Mia, qui a créé pour une 5e année les boucles d’oreilles de l’Espoir, un bijou vendu au profit de Leucan, de Subway, qui offre le repas aux bénévoles sur les sites de rasage et de l’humoriste Dominic Paquet, porte-parole provincial du Défi.

À propos du Défi

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d’offrir des services aux familles d’enfants atteints de cancer. C’est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

À propos de Leucan Laurentides-Lanaudière

Leucan Laurentides-Lanaudière fait partie des neuf bureaux régionaux de Leucan, l’Association fondée en 1978. Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, Leucan est une alliée fidèle de centaines de membres dans la région touchés par le cancer pédiatrique. Grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine, l’Association peut offrir des services distinctifs et adaptés auxquels s’ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d’information Leucan.