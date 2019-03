Portes ouvertes au Cégep à Joliette!

Le Cégep à Joliette vous convie à sa journée portes ouvertes, laquelle se déroulera le mardi 16 avril, de 18 h 30 à 20 h 30, au collège. Tout le personnel est mobilisé pour faire découvrir aux personnes présentes les particularités des 24 programmes et profils d’études offerts par le Cégep.

Cette activité est importante puisque plusieurs programmes d’études acceptent toujours les demandes d’admission au deuxième tour du Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM), soit jusqu’au 24 avril.

Programmes ouverts au deuxième tour au Cégep à Joliette

La journée portes ouvertes est une opportunité unique d’en savoir plus sur le Cégep et ses programmes d’études préuniversitaires et techniques. Une invitation spéciale est lancée aux personnes en processus de choix de carrière et à celles désirant valider un nouveau projet d’études collégiales.

Les portes ouvertes sont l’occasion de :

Découvrir l’ensemble des programmes d’études;

Recueillir de l’information sur les services d’orientation, la vie étudiante, les services adaptés, l’aide financière, etc.;

Visiter les installations et les équipements;

Découvrir l’atmosphère qui règne au Cégep!

« Je suis toujours heureuse de voir les futurs étudiants venir visiter notre établissement. Ils sont alors à même de constater que nos programmes préuniversitaires et techniques les préparent à occuper l’emploi de leur rêve ou à poursuivre leur cheminement à l’université. Venir nous visiter aux portes ouvertes, c’est constater que le Cégep à Joliette est le collège à choisir pour entreprendre ses études collégiales » affirme Mme Hélène Bailleu, directrice du collège.

Aucune inscription n’est requise pour participer à l’événement. Le public est invité à entrer dans le collège par la porte principale et à utiliser gratuitement les espaces de stationnement mis à sa disposition. Toute l’équipe du collège vous attend!