Desjardins accorde 500 000$ au Centre régional universitaire de Lanaudière

Madame Nathalie-Lise Giguère, vice-présidente Services aux membres et clients – Rive-Nord de Montréal chez Desjardins, a confirmé, le 13 mars dernier, l’octroi d’une aide financière de 500 000$ du Mouvement Desjardins au Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL). Cette annonce a été faite en présence de la présidente de l’organisme, aussi mairesse de Repentigny et préfète de la MRC de L’Assomption, Mme Chantal Deschamps. D’ailleurs, plusieurs invités de marque provenant des Caisses Desjardins de Lanaudière, du milieu universitaire, politique et économique, ainsi que les membres du conseil de gouvernance du CRUL ont participé à cette annonce importante.

Cette contribution substantielle provient du Fonds de 100 M$ de Desjardins créé en 2016. Ce levier financier a pour but de soutenir des projets tournés vers l’avenir qui insufflent un nouveau dynamisme économique et social et qui sont importants pour les membres de la coopérative financière.

Elle s’ajoute à celle récemment officialisée par la Table des préfets de Lanaudière dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions. Grâce à ces deux organisations, le CRUL pourra poursuivre son développement et ainsi se concentrer sur la mise en œuvre d’une offre de formation universitaire de qualité sur le territoire.

« Comme coopérative, notre rôle est de répondre aux besoins de nos membres et de soutenir le développement collectif. Le CRUL est un bel exemple de mobilisation des communautés autour d’une initiative porteuse et Desjardins est privilégié de pouvoir contribuer à l’essor des collectivités par l’entremise de cet important projet », a déclaré madame Nathalie-Lise Giguère, vice-présidente Services aux membres et clients – Rive-Nord de Montréal, chez Desjardins.

« La contribution du Mouvement Desjardins vient ainsi témoigner de l’importance que l’on doit accorder à la formation supérieure dans notre région, sachant qu’elle constitue un véritable moteur de notre richesse collective. Comme présidente du CRUL, je me réjouis donc de cet appui qui nous donne l’élan nécessaire pour démocratiser l’accessibilité des services universitaires dans Lanaudière. Plus encore, il viendra garantir des ressources financières qui nous permettront d’attirer de nouveaux talents, tout en assurant la rétention d’une main-d’œuvre qualifiée sur notre territoire. Dans cet esprit, je remercie Desjardins d’être partie prenante de notre vision », a souligné madame Chantal Deschamps, présidente du CRUL, mais également mairesse de Repentigny et préfète de la MRC de L’Assomption.