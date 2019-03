Festival Petits bonheurs : le rendez-vous des tout-petits à Joliette!

Petits bonheurs, doux plaisirs! L’incontournable des tout-petits est de retour à Joliette. Profitez des ateliers gratuits organisés par la Ville de Joliette, en collaboration avec le Centre culturel de Joliette, des rendez-vous à ne pas manquer du 3 au 23 mai à l’Arsenal (585, rue Archambault)!

Ourzon Gazon | Brico-jardinage

3 mai à 10 h – 2 à 5 ans (45 minutes)

Les enfants sont invités à transformer un vieux bas de nylon en tête d’ourson! Avec un peu de brillants, de la colle, différents articles de bricolage, de la patience et beaucoup d’amour, ils s’amuseront à couper les cheveux de leur nouvel ami. Une animation d’Andrée Belle-Isle et Syd Bérard.

Gumboots | Danse



4 mai à 10 h – 4 à 8 ans (60 minutes)

Chaussés de bottes de caoutchouc, les danseurs produiront des rythmes en tapant sur celles-ci et sur diverses parties de leur corps, en claquant dans leurs mains et en tapant sur le sol. Un atelier de danse sur le rythme des chants africains et animé par Sadio Sissokho.

Voyage autour du monde | Musique

7 mai à 10 h 30 – 3 à 5 ans (45 minutes)

Par un voyage imaginaire autour du monde, les enfants sont invités à découvrir des instruments des cinq continents et la musique traditionnelle de différents pays! Une animation musicale de Charlotte Héau.

Petites mains musiciennes | Chanson et danse



9 mai à 10 h – 0 à 3 ans (45 minutes)

Les tout-petits adorent expérimenter les sons et les textures et bouger sur des rythmes endiablés! Voici l’occasion pour vous et vos petits trésors de stimuler le langage par le chant, de développer la motricité par le jeu aux instruments, de ressentir la musique en dansant. Un beau moment de découvertes animé par Émilie Bélanger.

Le Vilain Petit Canard | Conte et théâtre



13 mai à 10 h – 3 à 5 ans (45 minutes)

L’histoire d’un petit canard rejeté par sa famille et contraint de partir loin dans l’espoir de trouver l’amitié et l’amour. Courageux, le Vilain Petit Canard part découvrir le monde, loin de se douter de la belle rencontre qui l’attend au bout du chemin. Une animation de Francine Guimont.

Petit tigre apprend à rougir | Arts plastiques



16 mai à 10 h – 2 à 4 ans (60 minutes)

Bien adapté aux petites mains, l’atelier propose aux enfants et à leurs parents de découvrir une façon facile de fabriquer des marionnettes en papier articulées et avec lesquelles on peut jouer et raconter des histoires. Un atelier créatif animé par Pavla Mano.

Place au cirque | Cirque acrobatique

17 mai à 10 h – 2 à 4 ans (45 minutes)

Grâce à cet atelier, les enfants peuvent se familiariser avec l’univers du cirque, acquérir de nouvelles connaissances et réaliser une prouesse collective. Ils seront amenés à utiliser leur corps pour réaliser des éléments de base d’acrobatie. Les parents ou accompagnateurs sont aussi invités à participer à cet atelier animé par Sylvain Dubois.

Crescendo et les Solfégiens | Musique et chanson



23 mai à 10 h – 2 à 5 ans (60 minutes)

L’idée derrière le programme est de mettre en scène les notions musicales de façon ludique. Ainsi, les notes de musique et figures rythmiques sont personnifiées par les Solfégiens, peuple magique habitant la Portée. Que ce soit sous forme de marionnettes, comptines ou contes, les Solfégiens accompagnent les enfants tout au long de leur apprentissage musical. Une animation d’Évanie Labelle.

Places limitées!

Pour plus d’information ou pour réserver des places, veuillez communiquer avec le service des Loisirs et de la culture au 450 753-8050 ou [email protected]. Les places sont limitées pour chaque atelier.

Destiné à la petite enfance, le Festival Petits bonheurs présente près d’une cinquantaine d’activités adaptées aux enfants de six ans et moins. Musique, danse, conte, théâtre, éveil, arts visuels, marionnettes, maquillage, cinéma… De tout pour tous les goûts! Pour connaître la programmation complète du nord de Lanaudière, visitez le www.petitsbonheurslanaudiere.com.