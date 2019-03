Comment utiliser une radio bidirectionnelle ?

Souvent, sur les chantiers du Québec, on peut voir les employés se promener et s’informer de diverses situations grâce à leur radio bidirectionnelle . Attention, il faut savoir qu’une radio bidirectionnelle n’est pas tout à fait la même chose qu’un talkie-walkie. En effet, ce dernier ne permet pas une conversation « two-way » comme le fait la radio bidirectionnelle. Outre cela, les deux types d’appareils se ressemblent beaucoup en termes de fonctionnements et de particularités. Il suffit de bien savoir s’en servir.

Le fonctionnement des appareils

Une radio bidirectionnelle est un émetteur-récepteur radio, mobile, qui fonctionne dans un champ d’action déterminé. Certains ont un rayon d’action moindre, alors que d’autres peuvent fonctionner à l’intérieur d’un très grand nombre de kilomètres.

Le système est assez simple : en choisissant une fréquence, votre appareil émet un signal qui peut aller de 1 à 10km, selon le modèle que vous possédez. Ce signal vous permet de joindre instantanément vos correspondants dans ce champ d’action. Cependant, il faut savoir que tous vos messages peuvent être entendus par tous les utilisateurs dans votre rayon d’émission; sauf pour les appareils à fréquence personnelle.

En cas d’urgence

Si vous avez une urgence, sachez que vous ne serez pas pris au dépourvu comme tel serait le cas avec un téléphone cellulaire. En effet, les tours de téléphonie cellulaire et les lignes terrestres peuvent tomber en panne en cas d’urgence ou de catastrophe. Toutefois, les radios bidirectionnelles continueront de fonctionner dans ces situations. De plus, tous les travailleurs peuvent être contactés en même temps, plutôt que de composer des numéros de téléphone individuels par téléphone.

Durabilité

Les radios bidirectionnelles sont conçues pour être légères et durables. Les radios bidirectionnelles sont souvent construites selon les spécifications militaires et IP, de sorte qu’elles sont moins susceptibles de se fissurer ou de se briser en cas de chute. Ils sont également conçus avec une longue durée de vie de la batterie, avec de nombreux modèles capables de continuer à fonctionner pendant 12-26 heures. Vous pourrez donc l’utiliser durant une longue période avant même de penser à la recharger.

Canaux d’émission

Toutes les fréquences d’émission comprennent huit canaux numérotés de 1 à 8. Afin de pouvoir communiquer avec les récepteurs souhaités, vous devez tous être sur la même fréquence et sur un même canal. Une fois ces conditions respectées, vous pouvez communiquer avec un nombre illimité de personnes, quel que soit la marque ou le modèle de votre radio bidirectionnelle.

La plupart des modèles de radios bidirectionnelles ou d'émetteur-récepteur disposent d’un codage CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) créé pour limiter les interférences entre les utilisateurs émettant sur le même canal. Les canaux d’émissions sont donc associés à un code 1 à 38, ce qui permet d’avoir 304 combinaisons au total.