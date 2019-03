3 solutions pour augmenter votre pointage de crédit rapidement

Le pointage de crédit est, avec la cote de crédit, la clé pour obtenir un financement, mais aussi souvent pour louer un logement ou trouver un employeur. Les nombreuses situations de la vie font qu’il est impossible d’y échapper, alors autant améliorer son score !

Le pointage de crédit : une évaluation complexe

Les informations sur votre situation financière sont généralement fournies par les banques, les organismes financiers, mais aussi les fournisseurs de services auprès de deux agences d’évaluation officielles, Equifax et TransUnion. Celles-ci établissent un pointage de crédit à l’aide de ces données, de 300 à 900, et une cote de crédit de 1 à 9.

Vous avez un bon pointage lorsque votre score est élevé. Mais cela ne suffit pas pour inspirer la confiance des banques. La cote de crédit est un indicateur aussi important. Ainsi le moindre retard de paiement d’une échéance augmente votre cote, ce qui est mauvais. Votre cote devrait en effet rester à 1 pour être excellente.

Posséder beaucoup de crédits est également pénalisant, cela diminue le capital confiance des banques en raison du risque potentiel que vous présentez, surtout si votre limite de crédit dépasse votre salaire. Il est donc recommandé d’avoir un ratio d’endettement peu élevé.

Conseils pour augmenter votre pointage de crédit

Trier vos cartes de crédit

Sortez toutes vos cartes et contrats et classez-les par taux d’intérêt. Ne conservez qu’une ou deux cartes dont les taux sont les plus intéressants et remboursez-les autres tout en les conservant, mais sans vous en servir ! L’historique de crédit est important pour améliorer votre pointage, vous montrez votre capacité à rembourser.

Honorer vos échéances

Tout paiement en retard baisse votre cote de crédit. Ne dépensez jamais la totalité de vos cartes, en réalité il faudrait toujours en conserver les deux tiers pour un bon pointage. Si vous avez besoin de plus d’argent, faites relever votre limite de crédit ou alors pensez à rembourser deux fois par mois.

Consulter son pointage de temps en temps

Vous pouvez très bien demander un rapport de crédit pour connaître votre santé financière. Mais surtout, vous pourrez vérifier que toutes les informations vous concernant sont bonnes. Sachez que malgré votre cote, il est toutefois possible de souscrire un prêt rapide sans enquête de crédit . Remboursez-le rapidement pour augmenter votre pointage de crédit !