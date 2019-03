Opération Enfant Soleil remet 58 478 $ pour le mieux-être des enfants de Lanaudière

-

Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, les porte-paroles d’Opération Enfant Soleil, Josée Lavigueur et Félix-Antoine Tremblay, ont remis 41 386 $ au CISSS de Lanaudière, soit 13 400 $ au Centre hospitalier De Lanaudière ainsi que 27 986 $ à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. Quatre octrois provenant du Fonds Josée Lavigueur, totalisant une somme de 17 092 $, ont également été versés à des établissements de la région.

À ce jour, un montant de 1 543 911 $ a été attribué dans la région de Lanaudière, afin d’offrir les meilleurs soins ainsi qu’une qualité de vie optimale aux enfants en période d’hospitalisation grâce à l’aménagement d’espaces favorables à leur guérison.

Magalie, 16 ans, Mya, 12 ans, et Zack Thibault, 8 ans, Enfants Soleil de Lanaudière

Magalie, Mya et Zack sont atteints d’acidurie glutarique, une maladie génétique qui fait en sorte qu’une protéine nocive pour le cerveau n’est pas éliminée par l’organisme. Les trois enfants sont soumis à un rigoureux régime. Et on doit être à l’affût de la moindre infection, qui risque de provoquer une décompensation métabolique, comme celle que Magalie a subie à l’âge de 18 mois. Si Mya s’en tire sans handicap, la situation est toute autre pour sa grande sœur et son petit frère. Magalie, souffrant d’un léger handicap, a de sérieux problèmes d’élocution. Pour Zack, on pense qu’une décompensation a eu lieu in utero. Souffrant d’un lourd handicap et d’ostéopénie, il se déplace en fauteuil roulant et a besoin d’assistance pour tous les aspects de sa vie. Malgré tout, il fait preuve d’un courage et d’une joie de vivre surprenants. Les parents se sont fait la promesse que jamais la maladie n’empêcherait leurs enfants de vivre et de voir de belles choses.

Les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 2 juin lors du Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d’ExpoCité à Québec.

Détail des octrois versés au CISSS de Lanaudière

13 400 $ versés au Centre hospitalier De Lanaudière

La somme remise permettra l’acquisition de 20 thermomètres pour les nouveau-nés et de deux tables d’examen pédiatriques avec balances et toise intégrées permettant d’examiner, de peser et de mesurer les jeunes enfants de façon rapide et sécuritaire. Depuis 1992, Opération Enfant Soleil a remis 704 085 $ à ce centre.

27 986 $ versés à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur

Afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau‐nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offriront chacun la somme de 13 993 $. Cet octroi financera l’achat d’un moniteur de tension artérielle sur roulette et d’un incubateur qui améliorera l’efficacité des interventions en plus de fournir un environnement sécuritaire, confortable auprès des nouveau-nés. Depuis 2004, Opération Enfant Soleil a remis 341 669 $ à ce centre.

Détail des octrois provenant du Fonds Josée Lavigueur

Le Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil vise à promouvoir la santé physique et mentale chez les enfants par l’activité physique.

1 315 $ versés à la Maison des jeunes du Grand Joliette

Cette Maison accueille des jeunes âgés de 12 à 17 ans provenant surtout de milieux défavorisés. Ce montant sera utilisé pour l’achat d’équipements pour le hockey cosom. Ces équipements supplémentaires permettront à plus de jeunes de pratiquer ce sport, et ce, de façon sécuritaire. Ils pourront ainsi développer un lien d’appartenance à une équipe en apprenant la solidarité et la collaboration par une pratique sportive régulière. Depuis 2018, Opération Enfant Soleil a remis 5 615 $ à cette Maison des jeunes.

9 892 $ versés à la Cible Famille Brandon Inc.

Cet organisme a pour mission de briser l’isolement et de favoriser le bien-être des familles. Ce premier octroi est un montant forfaitaire qui servira à l’acquisition d’un module de jeux. Ce module permettra de travailler la psychomotricité des enfants en plus d’aider leur développement cognitif.

5 180 $ remis au CPE Les Petites Girouettes

Cette somme sera utilisée pour l’achat d’une pente Kompan et d’une petite pente douce qui permettront aux enfants de développer plus facilement leur motricité, leur autonomie, leur équilibre et leur coordination. Depuis 2017, Opération Enfant Soleil a remis 19 257 $ à ce centre de la petite enfance.

705 $ remis à la Maison des jeunes Place Jeunesse Berthier inc.

Place Jeunesse Berthier inc. a pour mission de soutenir et d’outiller les jeunes âgés de 12 à 17 ans afin qu’ils deviennent des citoyens actifs, autonomes et responsables. Ce premier octroi contribuera à l’achat de douze bâtons de hockey, d’un équipement complet de gardien de but et de deux buts de hockey. Ces acquisitions permettront de promouvoir les saines habitudes de vie par la pratique du sport, en plus de développer leur estime de soi et leur confiance en soi par l’entremise de ce sport d’équipe.

