La Ville de Joliette vous encourage à relever le Défi Santé!

Du 1er au 30 avril, relevez le Défi Santé! Inscrivez-vous au defisante.ca avant le 31 mars

Une foule d'activités gratuites vous seront offertes à Joliette pour l'occasion :

Rendez-vous actif

24 mars

Parc Louis-Querbes

10 h 30 à 11 h 30

Le Défi Santé et Cardio Plein Air s’associent pour la quatrième fois et présentent le Rendez-vous actif Défi Santé qui se tiendra simultanément dans plus de 40 villes et arrondissements du Québec le dimanche 24 mars!

Un entraînement extérieur de 60 minutes donné par Cardio Plein Air vous est ainsi offert gratuitement. L’activité est accessible à tous. Une belle occasion de bouger en famille!

Entraînement extérieur

1er, 8, 15 et 22 avril

Parc Riverain

17 h 30

Venez vous entraîner en plein air!

Places limitées, inscription requise auprès du service des Loisirs et de la culture au 450 753-8050.

Badminton libre

Les samedis du 6 au 27 avril

École secondaire Barthélemy-Joliette

9 h à 12 h

Les premiers arrivés sur place ont priorité.

Natation

13 avril

Piscine du Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Le 13 avril, les bains libres sont gratuits pour tous à la piscine du Cégep!

Bain en longueur

Samedi de 12 h 30 à 13 h 30

Bain familial

Samedi de 13 h 30 à 15 h 30

Pour d'autres idées, consultez l'offre complète des activités libres, sans inscription requise, ici.