Saint-Alphonse-Rodriguez : taux de participation record aux consultations publiques

Afin de procéder à la définition éclairée des orientations quant au développement de Saint-Alphonse-Rodriguez, le conseil municipal a décidé de poursuivre la tendance de la dernière année et a procédé à des consultations publiques en urbanisme pour connaître le pouls de la population rodriguaise relativement aux différents enjeux majeurs auxquels elle est confrontée. C’est avec une immense fierté que la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez révèle un taux de participation citoyenne sans précédent lors des consultations réalisées en février dernier.

Les citoyens ont répondu à l’invitation avec beaucoup d’enthousiasme. Ce sont près de 150 personnes qui ont participé à la consultation citoyenne qui s’est déroulée sur deux jours, ce qui est largement au-delà des attentes de l’équipe municipale. Parmi les sujets traités lors de ces rencontres, nommons l’aménagement du noyau villageois, le développement économique, les services communs, le milieu de vie, l’environnement et le transport.

« À Saint-Alphonse-Rodriguez, notre objectif est d’améliorer sans cesse notre fonctionnement pour obtenir un rendement optimal, toujours en gardant le citoyen au premier plan et en ayant une vision globalement orientée vers l’avenir », avance Isabelle Perreault, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez. « Nous croyons fermement que les citoyens doivent être au cœur des discussions et nous sommes très heureux qu’ils aient été nombreux à répondre à l’invitation de réfléchir avec nous et de proposer des pistes d’avancées collectives quant à l’avenir de la municipalité. Merci à toutes les personnes qui ont pris part à ces consultations. Nous sommes convaincus que grâce à leur collaboration, nous serons en mesure de mettre de l’avant un plan d’urbanisme qui NOUS ressemblera », poursuit-elle.

D’autres consultations auront assurément lieu dans un futur rapproché à Saint-Alphonse-Rodriguez. Parmi celles-ci, une importante concertation avec les représentants des associations de lacs est déjà planifiée au cours des prochaines semaines.

Pour plus d’information au sujet de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez et de ses activités, il est possible de communiquer avec la réception de l’Hôtel de ville par courriel à [email protected], par téléphone au 450 883-2264, poste 7400, ou encore, de visiter le site www.munsar.ca.