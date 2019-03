Les étudiants en Technologie du génie civil et en Techniques de comptabilité et de gestion se démarquent

Les étudiants des programmes Technologie du génie civil et Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep à Joliette se sont démarqués dernièrement. Les premiers se sont classés en 3e position lors de la compétition PontPOP organisée par l’École de technologie supérieure (ÉTS), tandis que les seconds viennent de remettre une bourse de 4500 $ à deux organismes de la région.

La troisième position lors de la compétition Pont-POP

Le 23 février dernier, Alice Hétu, Alice Moniot, Olivier Jean, Hugo Gagnon et Alex Legrand, étudiants de troisième année en Technologie du génie civil, ont réussi à construire un pont en bâtons de popsicle pouvant supporter une charge de 3021 kg! Leur génie créatif et leur capacité à imaginer une structure solide leur ont permis de se classer à la troisième position, sur un total de six équipes, à la compétition Pont-POP de l’École de technologie supérieure.

« Nous sommes très fiers de nos étudiants! Ceux-ci ont pu rapidement mettre en pratique les connaissances que nous leur avons enseignées, afin de bien se classer dans cette compétition » se réjouit Magalie Gaudet, enseignante en Technologie du génie civil. Celle-ci constate d’ailleurs que les étudiants de son programme sont très convoités par les employeurs. « Oui, nous avons un très bon programme, mais avec la pénurie de main-d’œuvre, nous recevons plus d’offres d’emplois que nous avons de diplômés », explique-t-elle.

4500 $ remis à deux organismes de Lanaudière

Dominic Marion et Vincent St-Jean, étudiants dans le programme Techniques de comptabilité et de gestion, ont organisé un spectacle-bénéfice dans le cadre du cours Gestion de projets. Le spectacle eut lieu en décembre dernier et il a réussi à rassembler plus de 280 personnes dans la salle paroissiale de St-Paul. Celui-ci mettait en vedette les SomniFrères (les deux fils de Messmer) et aura permis de récolter 4500 $. Cette somme fut redistribuée également entre le Club Optimiste de St-Paul et l’Association de Parents d’Enfant Trisomique-21 Lanaudière.

« Je suis impressionnée par l’engagement social de ces deux étudiants et par la qualité de l’événement qu’ils ont organisé », affirme Martine Haché, enseignante et coordonnatrice du programme Techniques de comptabilité et de gestion. « Les deux organismes ont besoin d’un soutien financier et je suis fière que nos étudiants aient pu contribuer à soutenir leurs opérations », poursuit celle qui a justement piloté un nouveau projet permettant de créer un nouveau profil d’études, afin de former des techniciens spécialisés dans la gestion des OBNL, ainsi que des organisations publiques et parapubliques.