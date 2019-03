Bilan du 37e Festi-glace de la MRC de Joliette

Le 37e Festi-Glace de la MRC de Joliette s’est terminé le dimanche 17 février dernier. L’équipe de travail, composée des dix villes et municipalités de la MRC, derrière la réalisation de cet événement reconnu dans la région dépose aujourd’hui le bilan de ses activités : le Festi-Glace 2019 a été une grande réussite grâce, entre autres, à la collaboration de Dame Nature.

La météo est toujours un facteur important dans la réussite d’un événement extérieur, ce qui est d’autant plus vrai en hiver. Celle-ci a aidé le Festi-Glace 2019, puisque la température n’a pas été trop froide et le soleil a rayonné durant les fins de semaine d’activités. Lors de la soirée d’ouverture, les grands vents ont causé quelques maux de tête aux organisateurs quant à la tenue des feux d’artifice tant attendus, mais tout s’est finalement bien déroulé.

Bien qu’il soit difficile de déterminer le nombre de festivaliers ayant participé à l’une ou l’autre des journées d’activité, le président de l’organisation, M. Pascal Tremblay, évalue qu’il y aurait eu environ 60 000 personnes durant les deux fins de semaine de festivités. « Pour nous, l’important c’est que les gens occupaient tous les espaces que nous avions pensés et aménagés pour eux. L’ensemble des installations et des activités étaient remplis à leur pleine capacité. Toutes les personnes que j’ai croisées avaient du plaisir et un grand sourire, ça n’a pas de prix! » ajoute-t-il.

Le comité organisateur est particulièrement fier du déroulement des activités prévues pour toute la famille. La bataille de boules de neige Yukigassen a été très appréciée et beaucoup de familles ont découvert ce nouveau sport hivernal. Les mascottes des Pyjamasques et des Minions ont fait plaisirs aux enfants présents tout comme la glissade de glace. Il ne faudrait pas oublier les sculptures de neige des Crazy Quebecers et les animations musicales qui ont agrémentées les visites de tous les festivaliers.

La 37e édition du Festi-Glace est donc, sans aucun doute, une réussite pour le comité organisateur. Le comité tient d’ailleurs à remercier une nouvelle fois ses partenaires pour tout le soutien, financier et matériel, qu’ils ont offert durant l’événement : la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, présentateur officiel (qui sera aussi de la partie en 2020), Tim Hortons, Chez Henri, ÉconoMax, Patrick Morin, IGA Extra Crevier, Hôpital vétérinaire de la Laurentie, Dépotium Mini Entrepôt, Lou-Tec, Lapointe Sports Joliette, Benny & Co, la Chambre de commerce du Grand Joliette, Québec Son Énergie, Cardio Plein Air, M103,5 FM et L’Action. Sans tous ces partenaires, l’événement ne serait certainement pas le même.

Le Festi-Glace de la MRC de Joliette a pour mandat d’animer et de mettre en valeur la patinoire de la rivière L’Assomption. Cette année, les conditions météorologiques ont permis à la MRC d’autoriser l’accès à la patinoire près de cinq semaines plus tôt que la moyenne des dernières années et la période d’ouverture se prolonge toujours! Tous les détails sur l’état de la glace sont disponibles au www.festiglace.ca.