Un grand succès pour la première édition de la Dégustation Vegas

C’est avec beaucoup d’émotion et d’enthousiasme que l’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière et celles des partenaires présentateurs, Hamel BMW de Blainville et Le Groupe Solist Technologies, se remettent du grand succès remporté par la première édition de la Dégustation Vegas de la MRC de Thérèse-De Blainville du 21 février dernier. Avec près de 320 convives, ce sont plus de 70 000 $ qui ont été amassés afin de soutenir les familles dont l’enfant est atteint de cancer.

Une soirée mémorable, une ambiance survoltée

Lors du cocktail d’arrivée, présenté par Turcot Olivier Optométristes, les invités, mousseux à la main offert par Importation Épicurienne, ont pu se faire photographier portant des montures originales proposées par la lunetterie. Les convives se sont régalés par la grande gastronomie proposée par les chefs de renom Martin Juneau et Alexandre Loiseau de Pastaga, restaurants et vins nature. Le menu était d’ailleurs présenté par la MRC Thérèse-De Blainville. Le repas s’est conclu par un dessert offert par Chocolaterie Mathilde Fays, accompagné du 1534, un vermouth offert par Intermiel.

L’excitation était à son comble lors des 4 dégustations de vin à l’aveugle, animées par la sommelière Jessica Harnois. Pour chacune des dégustations, respectivement présentées par Levasseur & Compagnie, Bouchard Girard comptables, FXti et SPI Santé Sécurité, les invités devaient répondre aux questions de la sommelière, en misant comme au poker. Une façon ludique et originale d’apprivoiser la dégustation de vin ou de tester ses connaissances.

Alexe, 15 ans, atteinte d’un cancer diagnostiqué en 2014, a été le visage de la soirée, la jeune porte-parole a partagé sa touchante histoire et à lancé le message suivant aux invités : « Nous avons besoin de vous! C’est important de soutenir Leucan pour que l’Association puisse aider des enfants comme moi, les familles comme la mienne ».

Mathieu Déziel, directeur régional à Leucan Laurentides-Lanaudière et fier de pouvoir annoncer la tenue d’une deuxième édition dans la MRC de Thérèse-De Blainville : « Vous avez manqué cette soirée? Restez à l’affut, la 2e édition sera présentée en février 2020 chez Hamel BMW de Blainville. Ne ratez pas cette chance de participer à cette soirée unique en son genre ». Plus de détails à venir sous peu.