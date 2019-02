Établissements et services de garde fermés le mercredi 13 février

En raison du mauvais temps et pour des raisons de sécurité, voici une liste de toutes les écoles, centres de formation et services de garde qui seront fermés le mercredi 13 février.

Pour la Commission scolaire des Affluents, tous les établissements et les services de garde sont fermés. Le personnel n'a pas à se présenter. De plus, les cours du soir prévus pour le mercredi 13 février sont annulés.

Pour la Commission scolaire des Samares, toutes les écoles, les centres de formation d’éducation des adultes et de formation professionnelle, ainsi que le centre administratif seront fermés. Tous les services de garde seront également fermés.

Aussi, tous les cours et les activités régulières prévus aux collèges constituants de Joliette, Terrebonne et L'Assomption ainsi qu'au siège social et à la Formation continue à Repentigny sont suspendus pour la journée. L'ensemble du personnel est avisé de ne pas se présenter au travail.