Dans quelle circonstance faire appel aux prêts d’argent rapide?

Les prêts d’argent rapide qu’on trouve souvent en ligne sont un type de prêt particulier. Tout comme les prêts et le crédit conventionnels, on ne peut pas utiliser cette solution de financement n’importe comment ni à tout moment. Il faut le faire avec parcimonie et, surtout, en cas de dernier recours seulement, en raison des caractéristiques de ces prêts rapides.

Particularités de la méthode

Les prêts d’argent rapide s’adressent principalement aux personnes qui éprouvent des difficultés financières et possèdent un mauvais dossier de crédit, ce qui les empêche d’obtenir du financement grâce aux méthodes conventionnelles. En raison de la situation des emprunteurs, les prêts se font à court terme et représentent un grand risque pour les prêteurs. Par conséquent, les taux d’intérêt annuels sont plutôt élevés sur ce genre de prêts.

Par ailleurs, les sommes accordées sont souvent petites, c’est pourquoi ce type de prêt s’obtient rapidement et facilement, sans enquête de crédit. On peut donc difficilement utiliser cet argent pour faire un achat particulièrement important, comme celui d’une voiture par exemple.

Il faut également mentionner que ces solutions de financement sont toujours considérées comme des prêts personnels, l’emprunteur peut donc en faire ce que bon lui semble. Malgré cela, il est fortement recommandé d’utiliser judicieusement cet argent.

Situations qui justifient un prêt rapide

Tout le monde peut faire face à un imprévu, comme un électroménager qu’il faut remplacer subitement, un déménagement urgent, une fin de mois plus difficile que prévu… Et ces imprévus nécessitent de l’argent pour être réglés, comme en achetant un nouvel appareil, en payant des déménageurs ou en payant les factures avant de subir des pénalités. Pourtant, rares sont les personnes qui ont une somme d’argent destiné à cet usage à leur disposition. Dans ce cas, le prêt d’argent rapide peut être une solution tout indiquée.

Encore faut-il que ces personnes n’aient aucune autre solution de financement, comme la marge de crédit, l’avance de fonds sur une carte de crédit, le financement chez un marchand de meubles ou le prêt personnel auprès d’une institution bancaire. Pour les raisons évoquées plus haut, les prêts en ligne sont à privilégier uniquement en cas de dernier recours.

Ainsi, une personne avec un bon dossier de crédit aura probablement plusieurs autres solutions à sa disposition avant d’en arriver à un prêt rapide. Par contre, une personne se trouvant dans une moins bonne posture financière y trouvera sans doute son compte pour éviter d’aggraver son mauvais pointage, à condition qu’il s’agisse alors d’une solution exceptionnelle et de ne pas y revenir à tout moment.

En conclusion, les prêts d’argent rapide peuvent s’avérer pratiques, mais même les entreprises qui se spécialisent dans ce type de financement reconnaissent que leur produit doit se présenter comme une solution de dépannage, plutôt que comme premier choix. Il faut aussi noter que le facteur de la rapidité est également important dans l’équation, puisqu’il existe de nombreuses autres solutions, moins rapides, pour obtenir un peu d’argent, comme vendre des produits qu’on fabrique soi-même ou des objets qu’on n’utilise plus.