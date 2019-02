Ce que votre peau dit de votre état de santé

La peau est le plus grand organe du corps humain et sert notamment à vous protéger du monde extérieur. De plus, elle peut révéler toutes sortes de choses sur vous et votre santé, simplement par son apparence. En effet, certains défauts cutanés sont les symptômes d’une maladie ou d’un problème plus grave. Il importe donc de demeurer à l’affût de ces signes révélateurs et de consulter un professionnel si vous croyez que quelque chose cloche.

Phénomènes fréquents à surveiller

Beaucoup de problèmes cutanés sont des phénomènes fréquents tout à fait normaux. Toutefois, dans certains cas, ces défauts s’avèrent également être le symptôme caché d’un état de santé moins normal. Pensons notamment à l’acné. La plupart du temps, surtout à l’adolescence, les boutons et la peau grasse sont causés par une fluctuation hormonale importante. Il arrive parfois que cela soit lié à des difficultés digestives.

Plus tard dans la vie, les taches brunes sont souvent perçues comme un défaut cutané qui apparaît avec l’âge. Cependant, lorsqu’elles apparaissent avec d’autres symptômes, dont des douleurs musculaires ou articulaires, de la basse pression et de l’hypoglycémie, elles peuvent alors indiquer une insuffisance surrénale.

Les grains de beauté sont aussi considérés comme un phénomène parfaitement normal. La plupart du temps, leur présence n’a pas lieu de vous inquiéter. Néanmoins, ils peuvent être le symptôme d’un cancer de la peau s’ils se multiplient rapidement, grossissent ou changent soudainement de forme.

Les éruptions cutanées ou les rougeurs sont fréquentes chez les personnes à la peau sensible, mais elles peuvent être le signe de divers problèmes, notamment des allergies, une réaction à un médicament ou un produit ménager ou même le symptôme d’une infection.

Des problèmes plus rares

Plusieurs défauts cutanés sont moins fréquents et peuvent sonner une cloche plus rapidement s’ils apparaissent. C’est notamment le cas de la décoloration de la peau, souvent causée par le Vitiligo. Il s’agit d’une inflammation du corps par rapport à lui-même. Ce problème peut survenir après une insuffisance surrénale ou un excès de stress.

La desquamation, quant à elle, est la couche externe de l’épiderme qui se détache de la peau par lamelles. Bien que ce phénomène puisse être causé par des dommages cutanés directs, comme un coup de soleil, il arrive que cela soit aussi l’effet d’un trouble immunitaire, comme l’eczéma, le psoriasis, un manque de vitamine, une allergie, etc.

L’œdème sous-cutané constitue une accumulation de liquides sous la peau. Il s’agit souvent d’un trouble de la circulation sanguine, mais cela peut aussi être un signe d’hypothyroïdie, de cirrhose du foie, d’une maladie pulmonaire chronique ou même d’une insuffisance cardiaque ou rénale.

Bien qu'il soit généralement crucial de soigner avant tout la cause de ces symptômes cutanés, vous pouvez tout de même atténuer certains de vos problèmes de peau à l'aide de produits adaptés.