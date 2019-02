Entrevue avec le candidat à la préfecture de la MRC de Montcalm, M. Gilles Dubé

Voir la galerie de photos

Bien installé devant l’édifice de la MRC de Montcalm, situé à Ste-Julienne, le copropriétaire et journaliste du journal Web, La Plume Libre, M. Gilles Dubé, se dit confiant de remporter les élections du 10 mars prochain pour le poste de préfet de la MRC.

Selon lui, M. Dubé prétend que la MRC est peu connue de la part des citoyens, il insiste que peu de gens connaissent l’objectif de l’administration d’une MRC, d’un conseil municipal, d’un maire et des enjeux municipaux. De plus, il continu en expliquant que, toujours selon lui, les citoyens manquent également d’information à propos des services offerts aux municipalités, à la population, face à l’environnement, les transports et bien d’autres.

« Selon moi, c’est un gouvernement fantôme il n’y a personne ou presque qui va aux assemblées, il faut que le monde connaisse le travail qui est fait à la MRC », a exprimé M. Dubé.

Concernant son entreprise média, le candidat a précisé qu’il n’utilise pas son journal Web pour diffuser son message à la population, s’exprime sur sa page Facebook personnelle.