La Ville de Joliette présente le projet domiciliaire Clercy à la population

Par souci de transparence et avant de procéder à toute modification à sa réglementation d’urbanisme, la Ville de Joliette conviait hier soir les propriétaires établis à proximité du futur projet domiciliaire Domaine Clercy, destiné aux terrains situés autour du 455, boulevard Base-de-Roc (Centre de réflexion chrétienne), à une séance d’information et de consultation.

Pour mettre ledit bâtiment en valeur, le projet de développement proposé s’articule au pourtour du Centre de réflexion chrétienne, qui ne subirait pour sa part aucune modification (ni le bâtiment ni l’aménagement qui se trouve à l’avant.)



Préoccupations entendues



Les citoyens ont d’abord profité de cette rencontre pour manifester leur inquiétude quant à la sauvegarde de cet environnement et de ce haut lieu patrimonial. Même si toute la bande riveraine se trouve léguée à la Ville de Joliette pour l’aménagement d’une piste cyclable et d’un sentier, ils ont confirmé leur désir d’avoir un meilleur accès à la rivière et l’ajout d’un espace vert public.



Parmi les commentaires entendus, plusieurs faisaient état de l’augmentation de la circulation à prévoir sur le boulevard de la Base-de-Roc considérant les projets de développement domiciliaire du quartier. Une étude de circulation projetée et en lien avec les projets en cours est ainsi demandée à la Ville de Joliette.



Étapes à venir



Un compte-rendu détaillé de la consultation publique sera présenté au comité consultatif d’urbanisme (CCU) et au conseil local de patrimoine (CLP), tous deux formés d’élus municipaux et de représentants des citoyens. Des études seront faites et des modifications seront demandées aux promoteurs. Une fois le projet bonifié et amélioré, au gré des demandes manifestées par le CCU et le CLP, il sera déposé au conseil municipal qui décidera ultimement s’il donne son aval au projet. Le cas échéant, le changement au zonage requis par le projet sera soumis à la population à l’occasion d’une consultation publique, tel qu’exigé par la Loi.



Puisque le projet prévoit un usage majoritairement résidentiel ainsi qu’une petite zone commerciale (commerces de proximité), rappelons que le nouveau projet de développement déposé par les représentants de la compagnie Domaine Clercy inc., nécessite pour sa réalisation une modification à la réglementation d’urbanisme (actuellement zoné institutionnel et communautaire).

En la consultant ainsi, la Ville de Joliette désire impliquer la population dans le processus d’évaluation du projet qui n’a encore fait l’objet d’aucune étude de la part du conseil municipal. Par conséquent, les citoyens sont invités à communiquer avec le service de l’Aménagement du territoire de la Ville de Joliette pour formuler leurs commentaires au 450 753-8131 ou par courriel à [email protected].