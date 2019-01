Tournoi provincial de basketball des Félins: une 20e édition plus attendue que jamais!

Toute l’équipe du comité organisateur est fébrile à l’approche de la 20e édition du tournoi provincial de basketball des Félins qui se tiendra les 1er, 2 et 3 février prochain. Pendant tout le week-end, plus de 94 équipes se disputeront les honneurs sur plus de 5 sites différents de compétition, soit le Complexe sportif Gilles-Tremblay et les écoles secondaires Félix-Leclerc, Jean-Baptiste-Meilleur, Paul-Arseneau et l’Horizon.

Celui qui est à la barre de ce prestigieux tournoi provincial de basketball, Alain Doyon de l’Association de basketball de Lanaudière (LANO), se souvient du début de cette belle aventure.

«En 1999, à mon arrivée comme professeur à l’école secondaire Félix-Leclerc, mon rêve était de faire vivre aux jeunes joueurs une véritable expérience de tournoi. Cette année-là, mon objectif de 8 équipes chez les filles et les garçons a été largement dépassé, car j’en ai eu 28. L’année suivante, le nombre d’équipes a doublé et la réputation du tournoi n’a cessé de grandir par la suite», explique avec fierté M. Doyon.

Encore une fois cette année, ce tournoi se démarque par sa formule complète. Les équipes ont la chance d’être hébergées à l’école secondaire Félix-Leclerc, en plus d’avoir accès à la cafétéria pour le déjeuner, dîner, souper et des cantines installées sur tous les sites. Le transport entre les différents sites est possible en plus des services de premiers soins, de massothérapie et de physiothérapie. Les activités autant pour les joueurs que pour les entraîneurs viennent agrémenter le tournoi.

Bien sûr, un tournoi de cette envergure accueille des athlètes en provenance d’un peu partout au Québec et des visiteurs étrangers comme des équipes de Vancouver (une première cette année), de l’Ontario et de la France. Pendant trois jours, les joueurs et les nombreux visiteurs auront donc la chance de vibrer au rythme du basketball.

20 ans, ça se fête!

Pour célébrer comme il se doit le 20e anniversaire de l’événement, plusieurs surprises sont au rendez-vous dont la présentation d’un spectacle d’humour en guise de cadeau pour les participants du tournoi avec deux diplômés de l’École nationale de l’humour, Marylène Gendron et Samuel Cyr. Les entraîneurs ne repartiront pas les mains vides, car le comité organisateur a aussi prévu de leur remettre un petit cadeau bien spécial dans le cadre de ce 20e anniversaire.

Il est à noter que pour assister aux matchs, les spectateurs doivent se procurer un bracelet (valide pour l’ensemble des gymnases) au coût de 5 $ par jour ou 8 $ pour la fin de semaine. De plus, l’horaire du tournoi, les noms des écoles participantes ainsi que les résultats des différents matchs sont disponibles en ligne sur le site web www.felins.ca/ ainsi que sur la page Facebook du tournoi : Tournoi Provincial des Félins de Félix-Leclerc.