Des étudiants du Cégep à Joliette prennent la parole au Parlement

Pour une 27e année consécutive, des étudiants en Sciences humaines du Cégep à Joliette ont participé au Forum étudiant, qui s’est tenu à Québec du 7 au 11 janvier dernier. Le Forum étudiant, qui se veut une simulation des travaux parlementaires à l’Assemblée nationale, permet aux cégépiens de débattre d’enjeux qui leur tiennent à cœur en se mettant dans la peau d’élus, de président de l’Assemblée nationale, d’attachés de presse et de journalistes.

Cette année, le Cégep à Joliette a fait partie de la deuxième opposition d’idéologie libérale. Le gouvernement quant à lui était socialiste et l’opposition officielle conservatrice. Les trois projets de loi sur lesquels les partis ont travaillé étaient « La gratuité et l’accessibilité des services publics d’éducation », « La gratuité des services de transport en commun » et « Favoriser l’intégration des immigrants ». À noter que chaque cégep doit présenter un projet de loi pour être admis à cette simulation et chacun des cégeps doit voter pour les trois qu’ils veulent discuter pendant celle-ci.

Le collège tient à féliciter Amy Latendresse, élue porte-parole de la santé, des services sociaux, des aînés et des proches aidants, Simon Laurendeau, élu porte-parole de la culture, des communications et de la protection de la langue française, Gabrielle Crépeau-Hubert, élue whip, Charles-Antoine Lépine, élu vice-président de l’Assemblée nationale, Chancelline Chancee Ntitetereza, élue porte-parole en matière de travail, d’emploi et de solidarité sociale, Florence Hénin, élue porte-parole en matière d’affaires internationales de Francophonie et du tourisme et Thierry Vadnais-Lapierre, élu porte-parole en affaires autochtones et en développement économique régional.

Enfin, le Cégep à Joliette tient à remercier l’Association étudiante, le syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep régional de Lanaudière à Joliette ainsi que la députée de Joliette Mme Véronique Hivon et M. François Legault, premier ministre et député de L’Assomption qui ont permis à ces étudiants de vivre une expérience unique et inoubliable.