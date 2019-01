Mieux comprendre les opérations de déneigement

La Ville de Joliette rappelle le protocole à suivre lors des opérations de déneigement. Chaque hiver, près de 300 kilomètres de voies publiques et 120 kilomètres de trottoirs sont entretenus par le service des Travaux publics et services techniques de la Ville. En plus du déblaiement, ces opérations comprennent le déglaçage, l'épandage de fondant ou d'abrasif et le chargement de la neige.

Comment aider aux opérations de déneigement?

Évitez de circuler dans les bordages de neige. Ceci a pour effet de les étendre de nouveau dans les rues et de les rendre moins sécuritaires. Finalement, ralentissez lorsque vous circulez dans une flaque d'eau, sans quoi vous pourriez arroser un piéton et favoriser également la formation de glace sur les trottoirs.

Évitez de circuler dans les bordages de neige. Ceci a pour effet de les étendre de nouveau dans les rues et de les rendre moins sécuritaires. Finalement, ralentissez lorsque vous circulez dans une flaque d'eau, sans quoi vous pourriez arroser un piéton et favoriser également la formation de glace sur les trottoirs.

Lors de grandes précipitations de neige ou de verglas, adaptez votre conduite et minimisez vos déplacements. Les équipes mettent tout en oeuvre pour sécuriser les rues et les trottoirs, mais elles ont besoin de temps pour le faire et ne peuvent être partout en même temps.

Lors de grandes précipitations de neige ou de verglas, adaptez votre conduite et minimisez vos déplacements. Les équipes mettent tout en oeuvre pour sécuriser les rues et les trottoirs, mais elles ont besoin de temps pour le faire et ne peuvent être partout en même temps.

Assurez-vous de ne laisser aucun encombrant sur les trottoirs et veillez à ce que votre voiture soit bien stationnée dans l'entrée, sans empiéter sur ceux-ci. Pour ce qui est des bacs à ordures roulants, évitez de les laisser sur le trottoir ou dans la rue. Placez-les en bordure de rue juste avant la collecte et tentez de les ramener près de la maison rapidement après. Et respectez les dates des collectes d'encombrants! Lorsque des objets sont cachés par la neige, ils peuvent endommager le souffleur, retarder les opérations et augmenter les coûts qui y sont reliés.

Assurez-vous de ne laisser aucun encombrant sur les trottoirs et veillez à ce que votre voiture soit bien stationnée dans l'entrée, sans empiéter sur ceux-ci. Pour ce qui est des bacs à ordures roulants, évitez de les laisser sur le trottoir ou dans la rue. Placez-les en bordure de rue juste avant la collecte et tentez de les ramener près de la maison rapidement après. Et respectez les dates des collectes d'encombrants! Lorsque des objets sont cachés par la neige, ils peuvent endommager le souffleur, retarder les opérations et augmenter les coûts qui y sont reliés.

Cette consigne permet aux employés d'effectuer leur travail convenablement et plus rapidement. Souvent, les opérations de déglaçage et d'entretien des trottoirs, notamment, doivent être effectuées même lorsqu'il n'y a pas eu de précipitations récentes de neige. À noter que pour le secteur centre-ville, il est possible de se stationner dans certaines rues la nuit, lorsque la météo le permet et selon certaines conditions . Pour valider si le stationnement est permis ou non, téléphonez tous les jours après 17 h au 450 960-INFO.

Pour en savoir plus sur le déneigement

Suvol des principales étapes du déneigement à Joliette. En tout temps, le jugement et l'expérience du personnel des Travaux publics et services techniques sont priorisés.

Particularités de la ville

20 008 habitants (2017)

Voies asphaltées déneigées : 296 kilomètres

Trottoirs déneigés : 120 kilomètres

Sentiers piétonniers et multifonctionnels déneigés : 5 kilomètres

Stationnements municipaux déneigés : 60 900 m² à

Priorités

1 - Artères principales, entrées de la ville, rues étroites, viaducs, ponts, côtes.

2 - Rues collectrices, rues locales, trottoirs, îlots, stationnements municipaux, débarcadères scolaires, circuits d'autobus, etc.

3 - Sentiers piétonniers et multifonctionnels

Périodes d'entretien

Le jour, la circulation des véhicules et le stationnement en bordure des rues limitent les capacités de déneigement. Le réseau routier est donc maintenu sécuritaire. La nuit, la diminution des activités et l'interdiction de stationnement facilitent les opérations. Les éléments des priorités 1 et 2 sont déneigés.

Phases de déneigement

1 - Épandage d'abrasifs (-20°C) et de fondants (entre 0°C et -12°C)

2 - Déblaiement de la chaussée et des trottoirs

3 - Déblaiement des stationnements et des sentiers

4 - Enlèvement de la neige



Les phases 1 et 2 peuvent être réalisées simultanément, selon les conditions climatiques.

Déblaiement

Les opérations débutent dès qu'une accumulation de neige au sol atteint 2,5 centimètres. À ce moment, le déblaiement et l'épandage d'abrasifs et de fondants, si nécessaire, sont effectués sur les éléments de priorité 1.



Lors d'accumulations de plus de 5 centimètres, les opérations sont déclenchées simultanément sur les éléments de priorité 1 et 2 et se poursuivent tout au long de précipitations.



Lors de situations plus difficiles (verglas, accumulation de plus de 20 centimètres, etc.), certaines chaussées peuvent n'être que partiellement dégagées (une voie de circulation sur deux).



En temps normal, le déblaiement complet est prévu quatre heures après la fin des précipitations. De manière générale, l'andain de neige est disposé de chaque côté de la rue en attendant d'être chargé dans un camion de transport.