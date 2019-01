Épisode de verglas : éviter de perdre pied!

L’hiver est entamé, et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à rappeler l’importance de prendre tous les moyens afin de prévenir les accidents du travail, notamment les chutes sur les surfaces glacées.

Tout employeur a le devoir de s’assurer que les lieux de travail, y compris les stationnements, sont entretenus adéquatement et que les travailleurs ont les équipements nécessaires pour affronter les conditions météorologiques. Entorses, foulures, déchirures et fractures sont les lésions les plus fréquemment causées par ce type de chute.

Pour des travailleurs, ces blessures peuvent signifier des arrêts de travail, des traitements médicaux, des conséquences sur les activités familiales, etc. Pour des employeurs, ces incidents peuvent avoir des répercussions sur la productivité, puisque des ressources formées et compétentes ne sont plus disponibles. Rappelons que chaque année, des travailleurs se blessent au travail en glissant, en trébuchant, en perdant l’équilibre ou en faisant un faux pas. Ces chutes causent plus de 7 000 blessures annuellement dans les milieux de travail.

Ainsi, la CNESST tient à rappeler de simples moyens de prévention pour diminuer les risques d’accident :