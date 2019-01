Plus de 25 000 $ en prix pour l’édition 20e anniversaire de MusiQualité

L’Acoustique, Seba, Jérôme Charlebois et Fwonte invitent les interprètes, les groupes et les auteurs-compositeurs-interprètes de tous styles musicaux confondus, âgés de 12 à 40 ans, à déposer leur candidature avant le 10 février pour participer au concours MusiQualité qui célèbre ses 20 ans.

Trois ambassadeurs et des nouveaux prix pour célébrer le 20e anniversaire



Depuis 20 ans maintenant, le concours MusiQualité célèbre la diversité des langues et des styles musicaux. Afin de bien illustrer cette diversité, le concours a fait appel à trois ambassadeurs ayant des parcours bien différents mais tout aussi inspirants. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que Seba, Jérôme Charlebois et Fwonte se joignent à L’Acoustique pour inviter les artistes de la relève à prendre part au concours MusiQualité et ainsi courir la chance de partager la scène avec eux au TVT, le 5 mai prochain. Les finalistes assisteront aussi à diverses formations en lien avec leur parcours.



De nouveaux partenaires en prix se joignent également à la fête!



Des récompenses décernées par les Refrains de la Rivière et Néon Cactus s’ajoutent à la longue liste de prix remis par CISM, Bad Harvest Recording Co, Ferland Photo, la MRC les Moulins, la Salle Désilets, la Boîte à Musique et bien d’autres!

Période d’inscription jusqu’au 10 février 2019



La période d’inscription est officiellement lancée et se terminera le 10 février 2019. Pour soumettre leur candidature, les artistes doivent remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne accompagné d’un démo contenant 2 chansons et de leurs paroles, d’une photographie et couvrir les frais d’inscription de 50 $. Le dossier complet du candidat peut être entièrement rempli en ligne ou acheminé aux bureaux de la SODAM situés au 2906, chemin Sainte-Marie à Mascouche (Québec) J7K 1N7 avant le 10 février 2019 à minuit.



Le formulaire d’inscription et les règlements sont disponibles à l’adresse suivante : www.festivalgrandetribu.com/reglements

Les auditions et la finale



Suite à une présélection, seuls les candidats retenus seront appelés pour participer à l’audition tenue le 10 mars prochain. La SODAM dévoilera les finalistes du concours lors d’une conférence de presse tenue le jeudi 21 mars 2019. Le grand spectacle final aura lieu au Théâtre du Vieux-Terrebonne, le 5 mai 2019. Pour toute information, contactez la SODAM au 450 417.1277 ou par courriel à : [email protected]