Le Festi-Glace de la MRC de Joliette est de retour pour une 37e édition

Unique au Québec, le 37e Festi-Glace de la MRC de Joliette a été annoncé officiellement par M. le préfet de la MRC de Joliette, Alain Bellemare.Les amateurs de plein air pourront profiter et découvrir les neuf kilomètres de couloirs glacés, dès le lundi 14 janvier.

Une programmation qui saura plaire à tous.

Le Festi-Glace débutera officiellement le vendredi 8 février prochain, lors d’une soirée dansante animée par le DJ Marycee. C’est un rendez-vous dès 19 h à la Place centrale, près du parc Louis-Querbes. Des personnages féériques déambulant seront présents accompagnés des traditionnels feux d’artifice.

Durant la fin de semaine du 8 au 10 février, les festivaliers pourront voir les Crasy Quebecers, des sculpteurs sur neige de renommée internationale sculpter, un immense bloc de neige. Samedi, le 16 février, le Défi ours polaire sera de retour à compter de 14 h au parc Louis Querbes.

Cette année, il y aura la présence d’animateurs publics, de mascottes, de l’animation musicale et les enfants pourront faire la rencontre des Minions, les Pyjamasques Yoyo le dimanche 16 février en après-midi. Para’S’Cool animera différentes parties de hockey les 9 et 16 février. De plus, de la tire sur neige offerte par IGA Crevier les samedis et dimanches.

Quatre nouveautés cette année

Premièrement, une super bataille de boules de neige supervisée et sécuritaire appelée Yukigassen qui se déroulera au parc des Champs Élysées à 13 h le 10 février.

Deuxièmement, un sentier multifonctionnel a été aménagé sur 2 km près du parc Louis-Bazinet pour les amateurs de plein air à pieds, en ski de fond ou en raquette.

Troisièmement, les vendredis et samedi soir une partie des couloirs de glace seront éclairés jusqu’à 22 h, au grand plaisir de tous.

Quatrièmement, La MRC de Joliette annonce qu’elle offrira le transport en commun GRATUITEMENT dans ses quatre circuits urbains les samedis et dimanches.

Un travail d’équipe

Le préfet de la MRC de Joliette, M. Alain Bellemare, a tenu à remercier les 10 municipalités pour leur participation, et tout particulièrement la Caisse Populaire Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, représenté par son nouveau directeur général, M. Joël Landry.

Une programmation complète est disponible au www.festiglace.ca et sur la page Facebook du Festi-Glace.